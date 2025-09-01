Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Historias que inspiran
separateurCreated with Sketch.

Amigos presentan los cantos bizantinos al mundo a través de las redes sociales

TikTok / orthodoxmusic

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Cécile Séveirac - publicado el 01/09/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
No bailan, no hacen chistes y no siguen las últimas tendencias: sin embargo, estos jóvenes cristianos ortodoxos están atrayendo millones de visitas en TikTok y otras plataformas

El primer video de Tudor y Adrian en TikTok ha alcanzado los 2.6 millones de visualizaciones. Y no se trata solo de un video más de los últimos pasos de baile ni de una copia de alguna tendencia popular en redes sociales: ¡Tudor y Adrian son amigos que rezan juntos a través de una canción!

Ambos son cristianos ortodoxos y utilizan su perfil de Instagram Orthodox Brothers (18.1 mil seguidores) y su cuenta de TikTok (49.8 mil seguidores) para presentar los cantos bizantinos a la gente.

Los cantos bizantinos son una forma litúrgica tradicional de canto en la Iglesia Ortodoxa, que se desarrolló históricamente en griego (y posteriormente en árabe). Los dos amigos se graban sin artificios en una iglesia, en una sala de estar o simplemente en su coche, y a veces traducen algunas de las canciones a otros idiomas para deleite de sus seguidores.

"Tenemos mucho apoyo y eso es lo que nos impulsa a seguir adelante", explica Tudor en un video con Nikolas Tirrier. El joven nació en Rumanía, creció en la zona parisina y lleva casi veinte años viviendo en Francia. Expresar su fe es fundamental para él, incluso en redes sociales.

"No deberíamos tener miedo de ser cristianos. De niño, me daba un poco de vergüenza, pero ahora estoy orgulloso de mi cristianismo", afirma

Influenciado por su padre, sacerdote ortodoxo, y participando en la divina liturgia, el joven decidió aprender de verdad el canto bizantino. "No lo hacemos por nosotros mismos; lo hacemos ante todo por Cristo. No ganaremos nada con esto", explica.

Una forma antigua y solemne de música litúrgica.

El canto bizantino es monódico, es decir, se basa en una sola línea melódica sin armonización. A veces se acompaña de un isón , una nota que otros cantantes tocan para apoyar el tono.

El canto bizantino es esencialmente oral y melismático (es decir, varias notas acompañan la misma sílaba, a diferencia del canto silábico, en el que cada sílaba del texto se canta con una sola nota), con gran importancia para la salmodia, es decir, el canto o recitación de salmos, y la ornamentación vocal. Su propósito principal es la transmisión clara y contemplativa de textos sagrados, a menudo en griego antiguo, y fomentar la oración interior y un sentido de solemnidad.

Esta forma de canto, establecida oficialmente en los primeros siglos cristianos, todavía está viva hoy en día, especialmente en las iglesias ortodoxas griegas, siríacas y árabes.

¿Sigue siendo relevante el canto gregoriano en la actualidad?
Te puede interesar :¿Sigue siendo relevante el canto gregoriano en la actualidad?
En Medjugorje tuvo la certeza de su vocación sacerdotal
Te puede interesar :En Medjugorje tuvo la certeza de su vocación sacerdotal
¿Quién fue Jutta? La maestra de santa Hildegarda de Bingen
Te puede interesar :¿Quién fue Jutta? La maestra de santa Hildegarda de Bingen
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
cantantemúsicaredes sociales
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día