Amigos presentan los cantos bizantinos al mundo a través de las redes sociales

No bailan, no hacen chistes y no siguen las últimas tendencias: sin embargo, estos jóvenes cristianos ortodoxos están atrayendo millones de visitas en TikTok y otras plataformas

El primer video de Tudor y Adrian en TikTok ha alcanzado los 2.6 millones de visualizaciones. Y no se trata solo de un video más de los últimos pasos de baile ni de una copia de alguna tendencia popular en redes sociales: ¡Tudor y Adrian son amigos que rezan juntos a través de una canción!

Ambos son cristianos ortodoxos y utilizan su perfil de Instagram Orthodox Brothers (18.1 mil seguidores) y su cuenta de TikTok (49.8 mil seguidores) para presentar los cantos bizantinos a la gente.

Los cantos bizantinos son una forma litúrgica tradicional de canto en la Iglesia Ortodoxa, que se desarrolló históricamente en griego (y posteriormente en árabe). Los dos amigos se graban sin artificios en una iglesia, en una sala de estar o simplemente en su coche, y a veces traducen algunas de las canciones a otros idiomas para deleite de sus seguidores.

"Tenemos mucho apoyo y eso es lo que nos impulsa a seguir adelante", explica Tudor en un video con Nikolas Tirrier. El joven nació en Rumanía, creció en la zona parisina y lleva casi veinte años viviendo en Francia. Expresar su fe es fundamental para él, incluso en redes sociales.

"No deberíamos tener miedo de ser cristianos. De niño, me daba un poco de vergüenza, pero ahora estoy orgulloso de mi cristianismo", afirma

Influenciado por su padre, sacerdote ortodoxo, y participando en la divina liturgia, el joven decidió aprender de verdad el canto bizantino. "No lo hacemos por nosotros mismos; lo hacemos ante todo por Cristo. No ganaremos nada con esto", explica.

Una forma antigua y solemne de música litúrgica.

El canto bizantino es monódico, es decir, se basa en una sola línea melódica sin armonización. A veces se acompaña de un isón , una nota que otros cantantes tocan para apoyar el tono.

El canto bizantino es esencialmente oral y melismático (es decir, varias notas acompañan la misma sílaba, a diferencia del canto silábico, en el que cada sílaba del texto se canta con una sola nota), con gran importancia para la salmodia, es decir, el canto o recitación de salmos, y la ornamentación vocal. Su propósito principal es la transmisión clara y contemplativa de textos sagrados, a menudo en griego antiguo, y fomentar la oración interior y un sentido de solemnidad.