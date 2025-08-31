León XIV defiende la “justicia ambiental” y sigue los pasos del Papa Francisco 

“Las violaciones del derecho internacional y de los derechos de los pueblos, la desigualdad y la avaricia […] producen deforestación, contaminación y pérdida de biodiversidad”, escribió el Papa León XIV en su mensaje publicado el 2 de julio de 2025 con motivo de la X Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Su llamado a la “justicia ambiental” llega al día siguiente de una reunión con cardenales del Sur, decididos a presionar a los países desarrollados para que paguen su deuda ecológica. Mañana, el Vaticano también publicará una fórmula de misa dedicada al “cuidado de la creación”.

Con motivo de la X Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, el Papa León XIV escribió un mensaje en el que busca crear conciencia de que"la destrucción de la naturaleza no afecta a todos por igual"

Mientras el continente europeo sufre una ola de calor excepcional, el Vaticano aboga con contundencia esta semana por un llamamiento enérgico a la acción contra el cambio climático y su impacto en los más vulnerables. Publicado este miércoles con motivo de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebrará el 10 de septiembre, el mensaje del Papa León XIV, titulado "Semillas de Paz y Esperanza", es contundente.

"En diferentes partes del mundo, es evidente que nuestra tierra se está derrumbando", lamenta el nuevo pontífice. "En todas partes, la injusticia, las violaciones del derecho internacional y de los derechos de los pueblos, las desigualdades y la codicia que de ellas se derivan, están produciendo deforestación, contaminación y pérdida de biodiversidad", declara indignado.

En su mensaje, León XIV adoptó la exhortación apostólica Laudate Deum (2023) del Papa Francisco, que cita extensamente los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Escribió que "los fenómenos naturales extremos causados ​​por el cambio climático antropogénico están aumentando en intensidad y frecuencia". También advirtió que los "conflictos armados" tienen efectos devastadores para la humanidad y el medio ambiente.

Más allá de esta sombría observación, León XIV quiere generar conciencia. Para él, "la destrucción de la naturaleza no afecta a todos por igual: menospreciar la justicia y la paz significa golpear con más dureza a los más pobres, marginados y excluidos". El exmisionero en Perú añade que el sufrimiento de las comunidades indígenas es emblemático en esta zona.

“La creación se transforma en un campo de batalla”

En otro pasaje, el líder de la Iglesia Católica denuncia a quienes perciben la naturaleza como "un instrumento de intercambio". En esta dinámica, analiza el Papa, "la creación se transforma en un campo de batalla por el control de los recursos vitales". Lamenta oír que los bosques y las zonas agrícolas se han vuelto "peligrosos debido a las minas" o que estallan conflictos por las fuentes de agua.

Ante estas realidades, el Papa León XIV aboga por la justicia ambiental. Se trata de una necesidad urgente que ya no puede considerarse un concepto abstracto ni una meta lejana, insiste. Dirigiéndose especialmente a los cristianos, el Papa advierte: "En un mundo donde los más vulnerables son los primeros en sufrir los efectos devastadores del cambio climático, la deforestación y la contaminación, la protección de la creación se convierte en una cuestión de fe y humanidad".

En su mensaje, el Papa también pretende cuestionar la interpretación del relato bíblico de la creación. "La Biblia no promueve la dominación despótica de los seres humanos sobre la creación», insiste el pontífice, citando la encíclica Laudato si’ , cuyo décimo aniversario la Iglesia celebra. "Al contrario, es importante leer los textos bíblicos en su contexto, con una hermenéutica adecuada, y recordar que nos invitan a 'cultivar y custodiar' el jardín del mundo". Así, explica León XIV, "cultivar significa arar, limpiar o trabajar, y custodiar significa proteger, salvaguardar, preservar, cuidar y velar".