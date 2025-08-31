Aleteia
León XIV defiende la “justicia ambiental” y sigue los pasos del Papa Francisco 

Dłoń podlewa wodą roślinkę

lovelyday12 | Shutterstock

I.Media - publicado el 31/08/25
Con motivo de la X Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, el Papa León XIV escribió un mensaje en el que busca crear conciencia de que"la destrucción de la naturaleza no afecta a todos por igual"

“Las violaciones del derecho internacional y de los derechos de los pueblos, la desigualdad y la avaricia […] producen deforestación, contaminación y pérdida de biodiversidad”, escribió el Papa León XIV en su mensaje publicado el 2 de julio de 2025 con motivo de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Su llamado a la “justicia ambiental” llega al día siguiente de una reunión con cardenales del Sur, decididos a presionar a los países desarrollados para que paguen su deuda ecológica. Mañana, el Vaticano también publicará una fórmula de misa dedicada al “cuidado de la creación”.

jornada mundialmedio ambientepapa leon xiv
