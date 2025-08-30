El regreso a clases está más cerca que nunca, por lo que, además de preparar los útiles escolares, los almuerzos y demás, es necesario preparar a los niños para que vuelvan a retomar la rutina. Esto implica no pasar tanto tiempo en pantallas para poder enfocarse en sus estudios y en actividades recreativas.
Si bien el uso de pantallas en los hijos siempre debe de ser moderado y con horarios puestos por los padres, debe ser con mayor razón restringido en las escuelas, para que los niños puedan concentrarse y prestar atención a sus maestros y tareas.
De tal manera que puedan desarrollar un pensamiento crítico y además promover actividades como la lectura, el deporte y la creatividad.
Uso de pantallas con responsabilidad
Aunque sabemos que la tecnología utilizada con responsabilidad es una gran herramienta para ayudar en las tareas escolares, también puede distraer la atención de los niños en esta etapa, evitando que no se concentren adecuadamente. Así como también en ámbitos sociales y emocionales.
A continuación te presentamos algunas formas en las que puedes ayudar a tus hijos a concentrarse sin pantallas a menos que lo requiera para una tarea, tanto en la escuela como en el hogar.
1Explícales la importancia de establecer límites
Si bien, sabemos que es necesario fijar límites, también es bueno explicarles cómo les puede ayudar a su desarrollo y especificarles que hay un tiempo particular para cada actividad.
2Establece horarios claros para el uso de las pantallas
Define franjas horarias específicas: por ejemplo, nada de pantallas antes de desayunar, durante las comidas, o una hora antes de dormir. Deja muy claro que durante el horario escolar, el uso del celular solo debe ser para tareas educativas, si es necesario.
3Crear un “Contrato Familiar de Tecnología”
Redacta junto con tus hijos un pequeño acuerdo que incluya:
-
- Horas de uso permitidas
-
- Lugares donde no se usa el celular (por ejemplo: mesa, baño, recámara)
-
- Consecuencias si se incumple (de forma razonable)
Hazlo visible: pégalo en el refrigerador o zona común de estudio.
4Tener una “caja del celular” en casa
Puedes usar una canasta o caja decorativa donde todos dejen sus dispositivos durante:
-
- Las comidas
-
- Las tareas
-
- El tiempo de oración o descanso
El ejemplo de los padres es clave: todos los miembros de la familia participan.
5Establecer una “hora de apagar” diaria
-
- Acordar una hora límite (por ejemplo, 8:30 p.m.) en la que todos los dispositivos se apagan y se recogen.
-
- Cargar los celulares fuera del cuarto para evitar distracciones nocturnas.
6Revisar juntos el tiempo de pantalla cada semana
-
- Usa herramientas como "Bienestar Digital" (Android) o "Tiempo de uso" (iOS).
-
- Hazlo en un clima de confianza, no juicio: ver cuánto tiempo pasaron, en qué apps, y cómo podrían mejorar.
-
- Celebrar juntos los avances ("¡Mira! Esta semana bajaste 2 horas de TikTok, ¡muy bien!").
7Fomentar alternativas atractivas sin pantallas
-
- Ten siempre a mano libros interesantes, rompecabezas, juegos de mesa o manualidades.
-
- El aburrimiento puede ser una puerta a la creatividad si no se llena inmediatamente con una pantalla.
8Hablar con los hijos sobre el uso del celular en la escuela
-
- Explícales que llevar el celular a clase debe ser con un propósito (por ejemplo, si el profesor lo permite).
-
- Refuérzales el valor de la presencia plena: si están físicamente en la escuela, que también estén mental y emocionalmente ahí.
-
- Si es posible, acuerda que el celular se quede en la mochila apagado o en modo avión durante las clases.