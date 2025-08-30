Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

Uso de pantallas y regreso a clases: ¿cómo conciliarlos? 

regreso a clases

Inside Creative House | Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Karen Hutch - publicado el 30/08/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Libros y mochila listos para el regreso a clases ya está listo, ¿pero como los padres pueden mediar el uso de pantallas en sus hijos de regreso a la rutina?

El regreso a clases está más cerca que nunca, por lo que, además de preparar los útiles escolares, los almuerzos y demás, es necesario preparar a los niños para que vuelvan a retomar la rutina. Esto implica no pasar tanto tiempo en pantallas para poder enfocarse en sus estudios y en actividades recreativas. 

Si bien el uso de pantallas en los hijos siempre debe de ser moderado y con horarios puestos por los padres, debe ser con mayor razón restringido en las escuelas, para que los niños puedan concentrarse y prestar atención a sus maestros y tareas. 

De tal manera que puedan desarrollar un pensamiento crítico y además promover actividades como la lectura, el deporte y la creatividad.

Uso de pantallas con responsabilidad

adiós despedida - regreso a clases sin pantallas
Alexander_Safonov | Shutterstock

Aunque sabemos que la tecnología utilizada con responsabilidad es una gran herramienta para ayudar en las tareas escolares, también puede distraer la atención de los niños en esta etapa, evitando que no se concentren adecuadamente. Así como también en ámbitos sociales y emocionales.  

A continuación te presentamos algunas formas en las que puedes ayudar a tus hijos a concentrarse sin pantallas a menos que lo requiera para una tarea, tanto en la escuela como en el hogar.

1Explícales la importancia de establecer límites

Si bien, sabemos que es necesario fijar límites, también es bueno explicarles cómo les puede ayudar a su desarrollo y especificarles que hay un tiempo particular para cada actividad. 

2Establece horarios claros para el uso de las pantallas

Define franjas horarias específicas: por ejemplo, nada de pantallas antes de desayunar, durante las comidas, o una hora antes de dormir. Deja muy claro que durante el horario escolar, el uso del celular solo debe ser para tareas educativas, si es necesario.

Cómo controlar el uso de redes sociales en los hijos
Te puede interesar :Cómo controlar el uso de redes sociales en los hijos

3Crear un “Contrato Familiar de Tecnología”

Redacta junto con tus hijos un pequeño acuerdo que incluya:

  • Horas de uso permitidas
  • Lugares donde no se usa el celular (por ejemplo: mesa, baño, recámara)
  • Consecuencias si se incumple (de forma razonable)

Hazlo visible: pégalo en el refrigerador o zona común de estudio.

4Tener una “caja del celular” en casa

Puedes usar una canasta o caja decorativa donde todos dejen sus dispositivos durante:

  • Las comidas
  • Las tareas
  • El tiempo de oración o descanso

El ejemplo de los padres es clave: todos los miembros de la familia participan.

5Establecer una “hora de apagar” diaria

  • Acordar una hora límite (por ejemplo, 8:30 p.m.) en la que todos los dispositivos se apagan y se recogen.
  • Cargar los celulares fuera del cuarto para evitar distracciones nocturnas.

6Revisar juntos el tiempo de pantalla cada semana

SMARTPHONES
YAKOBCHUK VIACHESLAV - Shutterstock
  • Usa herramientas como "Bienestar Digital" (Android) o "Tiempo de uso" (iOS).
  • Hazlo en un clima de confianza, no juicio: ver cuánto tiempo pasaron, en qué apps, y cómo podrían mejorar.
  • Celebrar juntos los avances ("¡Mira! Esta semana bajaste 2 horas de TikTok, ¡muy bien!").

7Fomentar alternativas atractivas sin pantallas

  • Ten siempre a mano libros interesantes, rompecabezas, juegos de mesa o manualidades.
  • El aburrimiento puede ser una puerta a la creatividad si no se llena inmediatamente con una pantalla.

8Hablar con los hijos sobre el uso del celular en la escuela

  • Explícales que llevar el celular a clase debe ser con un propósito (por ejemplo, si el profesor lo permite).
  • Refuérzales el valor de la presencia plena: si están físicamente en la escuela, que también estén mental y emocionalmente ahí.
  • Si es posible, acuerda que el celular se quede en la mochila apagado o en modo avión durante las clases.
Ocho consejos para el regreso a clases de tus hijos
Te puede interesar :Ocho consejos para el regreso a clases de tus hijos
&#8220;Vale la pena&#8221;: ¿cuál es el verdadero sentido de esta frase?
Te puede interesar :“Vale la pena”: ¿cuál es el verdadero sentido de esta frase?
(VIDEO) El jardín de las rosas de santa Rosa de Lima
Te puede interesar :(VIDEO) El jardín de las rosas de santa Rosa de Lima
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
padres-hijospantallasregreso a clases
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día