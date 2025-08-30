¿Cuánto sabes sobre santa Mónica y san Agustín? El cuestionario definitivo

Con sus recientes fiestas consecutivas, es el momento perfecto para poner a prueba lo bien que conoces a este increíble dúo madre-hijo

¿Rezas a menudo por tus hijos? Conoce a santa Mónica, la santa patrona de las madres que no se rindieron con sus hijos rebeldes. ¿Y ese hijo? Se convirtió en san Agustín, uno de los teólogos más importantes de la historia de la Iglesia, gracias a la oración de su madre.

Pero aquí viene el giro inesperado. Antes de que Agustín escribiera profundos clásicos espirituales, le rompía el corazón a su madre con sus fiestas, sus amantes y sus creencias heréticas. Su historia se lee como una novela dramática.

¡Prepárate para descubrir algunos datos sorprendentes sobre estos santos a través de esta trivia!

Curiosidades sobre santa Mónica y san Agustín

1 . Santa Mónica es famosa por haber rezado por su hijo Agustín. ¿Durante cuántos años rezó por su conversión?

2. Antes de convertirse al cristianismo, ¿qué controvertido movimiento religioso siguió Agustín durante casi una década?

3. Agustín tuvo un hijo fuera del matrimonio. ¿Cómo se llamaba su hijo?

4. ¿En qué ciudad italiana se convirtió Agustín?

5. Santa Mónica tuvo que lidiar con algo más que la vida desenfrenada de Agustín. ¿Qué otro problema familiar importante tuvo que afrontar?

6. ¿Cuál era la profesión de Agustín antes de convertirse en sacerdote y obispo?

7. Completa esta famosa cita de Agustín: "Nos has creado para ti, oh Señor, y nuestros corazones están _ hasta que descansan en ti".

8. ¿Qué hizo santa Mónica cuando Agustín se embarcó en secreto hacia Roma sin decírselo?

9. San Agustín escribió tanto sobre un concepto teológico concreto que este pasó a formar parte de su apodo. ¿Cuál era ese apodo?

10. ¿Qué le sucedió a Mónica poco después de la conversión y el bautismo de Agustín?

Respuestas correctas (y las increíbles historias detrás de ellas)

1- 17 años.

Santa Mónica rezó por la conversión de Agustín durante casi dos décadas. ¡Hablamos de persistencia maternal! Lo siguió desde el norte de África hasta Roma y Milán, sin perder nunca la esperanza.

2- Maniqueísmo.

Agustín pasó nueve años siguiendo esta religión dualista que enseñaba que el mundo material era intrínsecamente malo. Esto casi le rompió el corazón a Mónica, pero ella siguió rezando.

3- Adeodato ("Dado por Dios").

Agustín amaba profundamente a su hijo y lo describía como un pensador brillante y perspicaz. Trágicamente, Adeodato murió joven, poco después de que tanto él como Agustín fueran bautizados.

4- Milán.

La famosa conversión de Agustín en el jardín tuvo lugar en Milán, donde oyó a un niño cantar "Toma y lee" ("Tolle lege"), por lo que abrió la Biblia en Romanos 13:13-14 y, en consecuencia, abandonó su vida de pecado.

5- Un matrimonio problemático.

Patricio, el marido pagano de Mónica, era propenso a los arrebatos de mal genio y a la infidelidad. Su comportamiento le causaba un gran sufrimiento, pero, increíblemente, gracias a la gracia de Dios, a su paciencia y a sus oraciones, él se convirtió al cristianismo y fue bautizado poco antes de su muerte.

6- Profesor de retórica (arte de hablar en público).

Agustín fue en realidad un exitoso profesor que enseñaba el arte de hablar de forma persuasiva en Cartago, Roma y Milán. Sus habilidades retóricas le fueron muy útiles más tarde como obispo: ¡sabía cómo conmover a las multitudes con sus palabras!

7- Inquieto.

Esta inolvidable cita de Confesiones es una de las frases más famosas de la literatura cristiana y captura a la perfección el anhelo humano por Dios.

8- ¡Ella lo siguió!

Cuando Agustín se escapó a Roma sin decírselo a su madre, la respuesta de Mónica fue clásica. ¡Se subió al siguiente barco y lo siguió! Su determinación fue legendaria.

9- "Doctor de la Gracia".

San Agustín es conocido como el "Doctor de la Gracia" debido a sus numerosos escritos sobre la doctrina de la gracia divina. Hizo hincapié en la total dependencia de la humanidad de la gracia de Dios para la salvación, en contraste con el pelagianismo, una herejía que enseñaba que los seres humanos podían alcanzar la justicia mediante sus propios esfuerzos. Sus escritos han influido en innumerables pensadores cristianos y siguen haciéndolo.

10- Murió en paz, diciendo que la obra de su vida había concluido.