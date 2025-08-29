Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

“Ser reconocido como agustino es un honor”: León XIV recibe una medalla de su orden religiosa

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
Augustine-medal-Leo

Screenshot of Video from Augustinians

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 29/08/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
"Gran parte de mi ser se lo debo al espíritu y la enseñanza de san Agustín", dijo el Papa León XIV. Aseguró que "ser reconocido como agustino es un honor que uno atesora"

"Gran parte de lo que soy se lo debo al espíritu y la enseñanza de san Agustín", confió León XIV en un mensaje de video publicado el 28 de agosto de 2025 , con motivo de la festividad del obispo de Hipona. En esta secuencia grabada en Castel Gandolfo, el Papa recibe la "Medalla de san Agustín", otorgada por la provincia agustiniana —su orden religiosa— de manos de santo Tomás de Villanueva, nacido en Filadelfia, Estados Unidos.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
ordenpapa leon xivsan agustín
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día