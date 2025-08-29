Aleteia
Santa Rosa de Lima es conocida por su nombre de Confirmación

Philip Kosloski - publicado el 29/08/25
Nacida con el nombre de Isabel, santa Rosa de Lima fue confirmada con el nombre de Rosa, y aunque no le gustaba mucho, la relacionó con la Virgen María

Los cambios de nombre son frecuentes en la vida de los santos, así como en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Un cambio de nombre suele marcar un cambio significativo en la vida de una persona, que se convierte en una persona "nueva". Tal fue el caso de Santa Rosa de Lima, que nació con el nombre de Isabel Flores de Oliva.

Sus padres le pusieron este nombre en honor de su tía, Isabel de Herrera. Curiosamente, pronto recibió el apodo de Rosa, porque sus familiares creyeron ver una rosa en su cara cuando era un bebé.

Nombre de confirmación

A Santa Rosa de Lima no siempre le gustó ese nombre y luchó con él, hasta que fue confirmada por el obispo con ese mismo nombre.

Después lloró angustiada a la Virgen María, como se describe en el libro del siglo XIX Vidas de Santa Rosa de Lima, de la beata Colomba de Rieti y de santa Juliana Falconieri:

"Habiendo entrado en la Capilla del Rosario, se arrojó a los pies de la Santísima Virgen para manifestarle su malestar. La Santísima Virgen la consoló inmediatamente asegurándole que el nombre de Rosa era grato a su Hijo Jesucristo y que, como muestra de su afecto, la honraría también con su propio nombre y que en adelante se llamaría Rosa de Santa María".

Esto hizo que se sintiera en paz con el nombre y comenzó un nuevo capítulo en su vida. Aceptó el nombre y se apropió de él, convirtiéndolo en su nombre principal.

Unida a la Virgen María

Deseaba entrar en un monasterio dominico, pero su padre se lo prohibió.

En su lugar, santa Rosa de Lima vivió en su casa y se convirtió en miembro de la Tercera Orden de Santo Domingo. Esto significa que técnicamente era miembro laico de la Orden Dominicana y vivía en el mundo, fuera de un monasterio.

Vistió el hábito específico de los miembros de la Tercera Orden e hizo voto personal de virginidad perpetua.

Santa Rosa recibió un cambio de nombre en su vida y esto la unió más íntimamente con la Virgen María, atrayendo a Rosa a una relación más profunda con Jesucristo.

