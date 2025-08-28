Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Actualidad
separateurCreated with Sketch.

“Nuestros maestros fueron héroes”, dice el director de la Escuela Anunciación

Two children with their mother

Getty Images via AFP

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Christine Rousselle - publicado el 28/08/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Matt DeBoer, director de la Escuela Católica Annunciation en Minnesota, elogió a su personal y lamentó la pérdida de aquellos que murieron en el tiroteo del miércoles

El director Matt DeBoer, director de la Escuela Católica Annunciation, elogió a su personal por su valiente respuesta cuando un tirador abrió fuego durante una Misa escolar el miércoles 27 de agosto.

“A los pocos segundos de que esta situación comenzara, nuestros maestros se convirtieron en héroes”, dijo DeBoer, con la voz entrecortada por la emoción. DeBoer habló en una conferencia de prensa el miércoles por la tarde frente a la Parroquia de la Anunciación.

“Los niños fueron agachados, los adultos protegían a los niños, los niños mayores protegían a los niños más pequeños y, como escuchamos antes, podría haber sido mucho peor sin su acción heroica”.

“Esto fue una pesadilla, pero llamamos a nuestro personal el equipo de ensueño”, dijo.

La comunidad escolar "perdió dos ángeles hoy", dijo, y pidió a la gente que orara por los estudiantes que permanecían hospitalizados. El curso escolar había comenzado el lunes.

Además de los dos niños que murieron, hubo 17 personas heridas, 14 de las cuales tenían entre 6 y 15 años. Otros tres eran feligreses de unos 80 años. Se espera que todos sobrevivan, dijo.

Esperanza

El tema de este año escolar, dijo DeBoer, fue tomado de Jeremías: "Un futuro lleno de esperanza".

Hoy, dijo, "encontrar esta esperanza será un desafío". Pero, de cara al futuro, espera que su comunidad escolar se mantenga fuerte y que se produzcan cambios.

"No podemos cambiar el pasado, pero podemos hacer algo por el futuro", afirmó.

Hay un proverbio africano que dice: "Cuando ores, mueve los pies". Así que les ruego, les pido que oren. Pero no se queden con las palabras. Hagamos la diferencia y apoyemos a esta comunidad, a estos niños, a estas familias, a estos maestros. Nunca más.

"Los amo, Familia de la Anunciación, estoy con ustedes y seremos más fuertes cuando esto termine", dijo DeBoer.

Estados Unidos: 2 muertos y 17 heridos en tiroteo en escuela católica de Minneapolis
Te puede interesar :Estados Unidos: 2 muertos y 17 heridos en tiroteo en escuela católica de Minneapolis
La ciencia revela 5 formas de convertirse en &#8220;superancianos&#8221;
Te puede interesar :La ciencia revela 5 formas de convertirse en “superancianos”
(VIDEO) Cómo hacer una verdadera introspección según san Agustín
Te puede interesar :(VIDEO) Cómo hacer una verdadera introspección según san Agustín
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
escuelaestados unidostiroteo
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día