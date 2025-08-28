“Nuestros maestros fueron héroes”, dice el director de la Escuela Anunciación

El director Matt DeBoer, director de la Escuela Católica Annunciation, elogió a su personal por su valiente respuesta cuando un tirador abrió fuego durante una Misa escolar el miércoles 27 de agosto.
“A los pocos segundos de que esta situación comenzara, nuestros maestros se convirtieron en héroes”, dijo DeBoer, con la voz entrecortada por la emoción. DeBoer habló en una conferencia de prensa el miércoles por la tarde frente a la Parroquia de la Anunciación.
“Los niños fueron agachados, los adultos protegían a los niños, los niños mayores protegían a los niños más pequeños y, como escuchamos antes, podría haber sido mucho peor sin su acción heroica”.
“Esto fue una pesadilla, pero llamamos a nuestro personal el equipo de ensueño”, dijo.
La comunidad escolar "perdió dos ángeles hoy", dijo, y pidió a la gente que orara por los estudiantes que permanecían hospitalizados. El curso escolar había comenzado el lunes.
Además de los dos niños que murieron, hubo 17 personas heridas, 14 de las cuales tenían entre 6 y 15 años. Otros tres eran feligreses de unos 80 años. Se espera que todos sobrevivan, dijo.
Esperanza
El tema de este año escolar, dijo DeBoer, fue tomado de Jeremías: "Un futuro lleno de esperanza".
Hoy, dijo, "encontrar esta esperanza será un desafío". Pero, de cara al futuro, espera que su comunidad escolar se mantenga fuerte y que se produzcan cambios.
"No podemos cambiar el pasado, pero podemos hacer algo por el futuro", afirmó.
Hay un proverbio africano que dice: "Cuando ores, mueve los pies". Así que les ruego, les pido que oren. Pero no se queden con las palabras. Hagamos la diferencia y apoyemos a esta comunidad, a estos niños, a estas familias, a estos maestros. Nunca más.
"Los amo, Familia de la Anunciación, estoy con ustedes y seremos más fuertes cuando esto termine", dijo DeBoer.