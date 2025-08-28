León XIV inaugurará Borgo Laudato Si’ con Andrea Bocelli

Con una extensión de 35 hectáreas de jardines y 20 hectáreas de tierras de cultivo, el sitio cuenta con más de 3 mil plantas de 300 especies, viñedos y olivares

El viernes 5 de septiembre de 2025, el Papa León XIV inaugurará el Borgo Laudato Si', un nuevo centro ecológico de la Santa Sede en Castel Gandolfo, anunció la Oficina de Prensa del Vaticano el 25 de agosto. El célebre tenor italiano Andrea Bocelli, actuando junto a su hijo Matteo, se unirá al evento, que incluye una bendición papal a las 4 p.m.

El Borgo, cuyo nombre hace eco de la histórica encíclica Laudato Si ' del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación, es a la vez un santuario natural y un campo de entrenamiento para una vida sostenible.

Con 35 hectáreas de jardines y 20 hectáreas de tierras de cultivo, el sitio alberga más de 3 mil plantas de 300 especies , viñedos y olivares, así como restos arqueológicos. Desde 2023, también cuenta con un nuevo centro de formación en agricultura orgánica y regenerativa, cuyo objetivo es combinar la responsabilidad ecológica con la dignidad humana.

La idea de crear un “laboratorio de ecología integral” fue lanzada por el Papa Francisco en 2023. Esta visión refleja su llamado a que el medio ambiente es un préstamo a cada generación, que luego debe transmitirlo a la siguiente (Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2415 ).

Conmemorando este año el décimo aniversario de la encíclica, el Borgo busca plasmar ese mensaje en iniciativas concretas: cultivo sin pesticidas químicos, producción local de alimentos y programas educativos abiertos a familias, estudiantes y peregrinos. Se espera que un vino tinto producido en el lugar salga al mercado en 2027.

Para León XIV, el proyecto ya es una prioridad. Apenas tres semanas después de su elección, el 29 de mayo, visitó el recinto. En julio, durante su primera estancia de verano en Castel Gandolfo, celebró allí una Misa por el cuidado de la creación.

Al mes siguiente regresó para compartir una comida con 110 residentes de bajos recursos de la región. La inauguración también le brindará la oportunidad de conocer a los 50 empleados y colaboradores, encabezados por el cardenal Fabio Baggio, quien dirige el centro desde 2023.

La residencia papal en Castel Gandolfo, durante mucho tiempo lugar de retiro veraniego para los papas, se renueva con un enfoque diferente: no solo descanso, sino también testimonio ecológico. La combinación de biodiversidad, historia y educación práctica que ofrece el Borgo representa una respuesta viva al llamado de Francisco a una "conversión ecológica", que conecta el amor por la naturaleza con la solidaridad entre las personas.

Armonía en la canción

La presencia de Bocelli subraya la resonancia cultural y espiritual del evento. Conocido por su capacidad para conectar lo sagrado con lo artístico, el tenor dará voz a lo que el Borgo pretende expresar: armonía entre la creación, la fe y la creatividad humana.