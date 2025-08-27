Aleteia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Cómo hacer una verdadera introspección según san Agustín

Fátima Navarro - publicado el 27/08/25
San Agustín nos enseña que el conocimiento verdadero no se alcanza mirando el mundo exterior, sino volviendo hacia uno mismo, al corazón y la conciencia.

Hacer una verdadera introspección, según san Agustín, implica un viaje interior hacia el alma con el fin de encontrar la verdad; y por consecuencia, a Dios. San Agustín nos propone el camino inverso: volver al interior. Para él, la verdad no se encuentra en lo externo, sino en lo profundo del alma.

“No salgas fuera de ti; vuelve a ti mismo: en el interior del hombre habita la verdad”. – De Vera Religione, 39, 72

Introspección no significa solo pensar o analizarse, sino iniciar un auténtico viaje espiritual hacia el corazón, donde habita la verdad y, con ella, Dios mismo. En el siguiente video te compartimos algunas reflexiones que san Agustín nos comparte para hacer una buena introspección de nuestra alma.

Las 12 enseñanzas de san Agustín para entender la vida:

{"rendered":"Las 12 ense\u00f1anzas de san Agust\u00edn para entender la vida"}Galería fotográfica
Tags:
san agustínsantosvalores
