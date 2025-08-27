(VIDEO) Cómo hacer una verdadera introspección según san Agustín

Hacer una verdadera introspección, según san Agustín, implica un viaje interior hacia el alma con el fin de encontrar la verdad; y por consecuencia, a Dios. San Agustín nos propone el camino inverso: volver al interior. Para él, la verdad no se encuentra en lo externo, sino en lo profundo del alma.
“No salgas fuera de ti; vuelve a ti mismo: en el interior del hombre habita la verdad”. – De Vera Religione, 39, 72
Introspección no significa solo pensar o analizarse, sino iniciar un auténtico viaje espiritual hacia el corazón, donde habita la verdad y, con ella, Dios mismo. En el siguiente video te compartimos algunas reflexiones que san Agustín nos comparte para hacer una buena introspección de nuestra alma.