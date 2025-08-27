Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Tierra Santa: León XIV pide un “alto el fuego permanente”

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)

MAJDI FATHI | NurPhoto via AFP

Palestinian children sit outside their tents in Gaza City, Palestine, on August 11, 2025.

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 27/08/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Casi dos años después del inicio del conflicto, León XIV confió sus intenciones de oración por la paz en "esta tierra tan querida por todos" a la intercesión de la Virgen María, "Reina de la Paz"

En la audiencia general del 27 de agosto de 2025, el Papa León XIV hizo un llamamiento al fin del conflicto en Tierra Santa, exigiendo la liberación de los rehenes, el respeto del derecho humanitario y el establecimiento de un alto el fuego permanente. Sin mencionar a Israel ni a Hamás, les imploró que pusieran fin al uso indiscriminado de la fuerza y ​​al desplazamiento forzado de poblaciones.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
guerrapapa leon xivpaz
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día