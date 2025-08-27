Tierra Santa: León XIV pide un “alto el fuego permanente”

En la audiencia general del 27 de agosto de 2025, el Papa León XIV hizo un llamamiento al fin del conflicto en Tierra Santa, exigiendo la liberación de los rehenes, el respeto del derecho humanitario y el establecimiento de un alto el fuego permanente. Sin mencionar a Israel ni a Hamás, les imploró que pusieran fin al uso indiscriminado de la fuerza y al desplazamiento forzado de poblaciones.
Al finalizar la audiencia, celebrada en el Aula Pablo VI del Vaticano, el Papa hizo un enérgico llamamiento a ambas partes implicadas y a la comunidad internacional para que pongan fin al conflicto en Tierra Santa, que ha causado tanto terror, destrucción y muerte. Recibió un aplauso de los miles de peregrinos presentes.
"Exijo la liberación de todos los rehenes, el logro de un alto el fuego permanente, la facilitación del ingreso seguro de la ayuda humanitaria y el pleno respeto del derecho humanitario, en particular la obligación de atender a los civiles y la prohibición del castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de la población".
El Papa quiso sumarse a la declaración conjunta de los Patriarcas Griego Ortodoxos y Latinos de Jerusalén, las autoridades cristianas locales, quienes exigieron el fin de la violencia y la guerra, e instaron a los líderes políticos a priorizar el bien común del pueblo. El viernes pasado, el pontífice organizó una jornada de ayuno y oración por las víctimas de la guerra.
León XIV confió sus intenciones de oración por la paz en "esta tierra tan querida por todos" a la intercesión de la Virgen María, "Reina de la Paz".
Casi dos años después del inicio del conflicto, los enfrentamientos entre Israel y Hamás se han intensificado en las últimas horas, con numerosos bombardeos sobre Jerusalén. El 22 de agosto, Naciones Unidas anunció oficialmente la hambruna en la Franja de Gaza y criticó el incumplimiento del derecho humanitario por parte de Israel, que anunció su disposición a destruir Gaza si Hamás no aceptaba sus condiciones de rendición. El 25 de agosto, un nuevo ataque israelí contra un edificio civil, el Hospital Nasser, dejó 20 muertos, incluidos cinco periodistas, y provocó una profunda indignación en la comunidad internacional.