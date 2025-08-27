Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
separateurCreated with Sketch.

“Quítate las sandalias”: Leer y disfrutar el Antiguo Testamento

Antiguo Testamento libro

Courtesy of Juan Maria

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Yohana Rodríguez - publicado el 27/08/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
¿Has leído el Antiguo Testamento? Un sacerdote ha escrito un libro con cuatro claves para leer y entender mejor la Biblia

Nosotros somos como el patriarca Moisés. Al vivir en la fe, estamos en un camino lleno de obstáculos, de limitaciones, pero también acompañados de la guía de Dios. Y esto lo podemos ver traducido en el libro Quítate las sandalias: Cuatro claves para disfrutar del Antiguo Testamento del padre Juan María Mas Feijóo ,de la Sociedad de San Juan. 

Este sacerdote argentino ha escrito un libro que nos muestra la belleza de la Biblia reflejada en el Antiguo Testamento. Se inspiró del libro del Éxodo para darle vida al título y la esencia del libro. 

"Yavé vio que Moisés se acercaba para mirar; Dios lo llamó de en medio de la zarza: '¡Moisés, Moisés!', y él respondió: 'Aquí estoy'. Yavé le dijo: 'No te acerques más. Sácate tus sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada' (Ex 3, 4-5)".

Antiguo Testamento libro
Courtesy of Padre Juan Maria

Es una obra que nace del amor, de la palabra de Dios y cómo a través de ella podemos acercarnos más a Él para escuchar su mensaje.

"Entiendo que Moisés somos nosotros que vamos por el camino y de repente hay una zarza —la Biblia sería la zarza—. Una zarza es un arbusto que no tiene mucha belleza en sí; sin embargo, arde. Hay algo ahí que estaba pasando que nos llama la atención. Desde ahí el Señor nos habla y nos dice 'quítate las sandalias', es decir; 'despójate de todo y entrégate al mensaje que te quiero comunicar'".

Al abrir estas páginas podemos adentrarnos, no solo en la historia de Moisés, sino también en nuestra propia historia, porque cada mensaje de la Biblia también es un mensaje para nosotros. “Es una palabra inspirada. Es una voz vigente, actual y personal”.

Con este libro, el padre Juan María quiere incentivar a las personas a que se acerquen más a la Biblia. Él mismo empezó a leerla en su adolescencia, pero, en especial, cuando entró al seminario. Mencionó que desde aquel momento nunca la ha dejado de leerla. Él vio cómo, a pesar de leer otros títulos literarios, ninguno le dejaba algo tan positivo como cuando leía la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere transmitir con esta obra.

“San Bernardo dice: 'La palabra de Dios es Dios que me busca'. Y después yo le agregué: 'y yo que lo encuentro'. Un vínculo que se desarrolla, y que nunca va a dejar de desarrollarse, por los siglos de los siglos”.

¿Por qué el Antiguo Testamento es importante para los cristianos?
Te puede interesar :¿Por qué el Antiguo Testamento es importante para los cristianos?

4 claves para conocer la palabra

Este libro, con más de 850 citas bíblicas, está dividido en cuatro claves que nos ayudarán a entender mejor el misterio de la palabra: Dios es espíritu, Dios es bueno, Dios es uno y Dios es grande.

Antiguo Testamento libro
Courtesy of Padre Juan Maria

Incluso, podemos ver el personaje de Moisés en la vida del padre Juan María; un testimonio de cómo Dios guía tu vida si aceptas ser su herramienta. Él comentó que, aunque llevaba años leyendo e impartiendo clases de Biblia, no había estudiado oficialmente una matrícula, ni sabía escribir como escritor; pero con la providencia de Dios y la ayuda de su comunidad resultó esta obra. 

“De repente me di cuenta de que tengo una biblioteca interior espiritual. Descubrí cómo la palabra de Dios queda en el alma. Como dice Jesús, es una semilla que germina, y que da fruto, y que crece”.

La literatura como un medio para llegar a ser santos
Te puede interesar :La literatura como un medio para llegar a ser santos
Así se preparó Carlos Alcaraz antes de comenzar el US Open
Te puede interesar :Así se preparó Carlos Alcaraz antes de comenzar el US Open
La ciencia revela 5 formas de convertirse en &#8220;superancianos&#8221;
Te puede interesar :La ciencia revela 5 formas de convertirse en “superancianos”

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
antiguo testamentobiblia
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día