Nosotros somos como el patriarca Moisés. Al vivir en la fe, estamos en un camino lleno de obstáculos, de limitaciones, pero también acompañados de la guía de Dios. Y esto lo podemos ver traducido en el libro Quítate las sandalias: Cuatro claves para disfrutar del Antiguo Testamento del padre Juan María Mas Feijóo ,de la Sociedad de San Juan.
Este sacerdote argentino ha escrito un libro que nos muestra la belleza de la Biblia reflejada en el Antiguo Testamento. Se inspiró del libro del Éxodo para darle vida al título y la esencia del libro.
"Yavé vio que Moisés se acercaba para mirar; Dios lo llamó de en medio de la zarza: '¡Moisés, Moisés!', y él respondió: 'Aquí estoy'. Yavé le dijo: 'No te acerques más. Sácate tus sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada' (Ex 3, 4-5)".
Es una obra que nace del amor, de la palabra de Dios y cómo a través de ella podemos acercarnos más a Él para escuchar su mensaje.
"Entiendo que Moisés somos nosotros que vamos por el camino y de repente hay una zarza —la Biblia sería la zarza—. Una zarza es un arbusto que no tiene mucha belleza en sí; sin embargo, arde. Hay algo ahí que estaba pasando que nos llama la atención. Desde ahí el Señor nos habla y nos dice 'quítate las sandalias', es decir; 'despójate de todo y entrégate al mensaje que te quiero comunicar'".
Al abrir estas páginas podemos adentrarnos, no solo en la historia de Moisés, sino también en nuestra propia historia, porque cada mensaje de la Biblia también es un mensaje para nosotros. “Es una palabra inspirada. Es una voz vigente, actual y personal”.
Con este libro, el padre Juan María quiere incentivar a las personas a que se acerquen más a la Biblia. Él mismo empezó a leerla en su adolescencia, pero, en especial, cuando entró al seminario. Mencionó que desde aquel momento nunca la ha dejado de leerla. Él vio cómo, a pesar de leer otros títulos literarios, ninguno le dejaba algo tan positivo como cuando leía la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere transmitir con esta obra.
“San Bernardo dice: 'La palabra de Dios es Dios que me busca'. Y después yo le agregué: 'y yo que lo encuentro'. Un vínculo que se desarrolla, y que nunca va a dejar de desarrollarse, por los siglos de los siglos”.
4 claves para conocer la palabra
Este libro, con más de 850 citas bíblicas, está dividido en cuatro claves que nos ayudarán a entender mejor el misterio de la palabra: Dios es espíritu, Dios es bueno, Dios es uno y Dios es grande.
Incluso, podemos ver el personaje de Moisés en la vida del padre Juan María; un testimonio de cómo Dios guía tu vida si aceptas ser su herramienta. Él comentó que, aunque llevaba años leyendo e impartiendo clases de Biblia, no había estudiado oficialmente una matrícula, ni sabía escribir como escritor; pero con la providencia de Dios y la ayuda de su comunidad resultó esta obra.
“De repente me di cuenta de que tengo una biblioteca interior espiritual. Descubrí cómo la palabra de Dios queda en el alma. Como dice Jesús, es una semilla que germina, y que da fruto, y que crece”.