La ciencia revela 5 formas de convertirse en “superancianos”

Cerith Gardiner - publicado el 27/08/25
Las investigaciones han descubierto el secreto para prosperar realmente en la vejez, ¡y es fácil de lograr para los católicos!

La jubilación marca el comienzo de una nueva aventura, llena de mañanas tranquilas, horarios más relajados y la oportunidad de redescubrir lo que realmente importa. Quizás te preguntes: ¿cómo puedo no solo disfrutar de estos años, sino también prosperar en ellos? Pues bien, un fascinante descubrimiento de la Universidad Northwestern ofrece una pista inspiradora a los SuperAncianos.

Los SuperAncianos

Tras una investigación de 25 años, los investigadores descubrieron que ciertas personas de más de 80 años, apodadas "SuperAgers", que quiere decir Super Ancianos poseen una capacidad de memoria extraordinaria que rivaliza con la de personas décadas más jóvenes.

Lo que les une no es una rutina de ejercicio estricta ni una dieta especial, sino su profundo compromiso con las relaciones y la comunidad, una rica vida social que comparten todos los SuperAgers estudiados, independientemente de lo diferentes que sean sus vidas en otros aspectos.

Teniendo esto en cuenta, a continuación encontrarás cinco formas esenciales para que los católicos vivan una vida larga y llena de significado, con mucha alegría en el camino:

1Manténte sociable: tu cerebro lo agradecerá

Haz de la amistad una prioridad. Sal a tomar un café con ese viejo amigo, acepta las salidas del grupo parroquial o únete a un club local para practicar tu afición favorita. Puede ser un grupo de estudio de la Biblia, un club de jardinería o una clase en un centro para personas mayores.

La clave es la interacción regular y significativa. Los SuperAgers demuestran que relacionarse con otras personas te mantiene joven de corazón y con la mente ágil. Y los días en los que no puedas reunirte en persona, una alegre llamada telefónica o una videollamada con un nieto pueden alegrarte el ánimo y ejercitar tu memoria.

2Manténte activo: física y mentalmente

Puede que no exista un ejercicio o un crucigrama "perfecto" que garantice el estatus de SuperAger, pero mantenerse activo física y mentalmente sigue siendo muy beneficioso para tu bienestar. La jubilación es el momento ideal para dar esos tranquilos paseos matutinos o apuntarse a una clase de ejercicio de bajo impacto con amigos.

Mantener la mente activa es igual de importante: lee libros, aprende una nueva habilidad o emprende un nuevo hobby. Mejor aún, hazlo con otras personas: crea un club de lectura o apúntate a una clase comunitaria.

3Sirve a los demás: encuentra un propósito y alegría en dar

Una hermosa manera de mantenerse conectado y con energía durante la jubilación es compartir su tiempo y talentos con los demás. Ya sea como voluntario en su parroquia, como mentor de una persona más joven o cocinando una comida para un vecino, servir a los demás le da un profundo sentido de propósito.

Además, ayudar suele significar interactuar, lo que nos lleva de vuelta a los beneficios de la conexión. Como dijo el propio Cristo: «Es más bendito dar que recibir». Dedicar su tiempo no solo bendice a los demás, sino que también mantiene su mente y su corazón llenos de vida.

4Nutre tu espíritu: apóyate en la fe y la gratitud

La fe es una fuente de fortaleza para toda la vida, y la jubilación puede ser un momento para profundizar en ella. Durante nuestros años laborales, la oración y la vida espiritual a menudo tenían que encajarse en agendas muy ocupadas; ahora tienes el regalo del tiempo para dedicarlo a Dios.

Empieza el día con una oración tranquila, únete a un estudio bíblico o ve a Misa todos los días cuando puedas. No se trata solo de prácticas piadosas, sino que también reducen suavemente el estrés y aportan paz.

5Aprovecha el momento y mantén una actitud positiva.

Envejecer bien tiene mucho que ver con la actitud. Las personas mayores más felices parecen compartir una visión positiva y resiliente de la vida. No se obsesionan con lo que han perdido con la edad, sino que celebran lo que han ganado: sabiduría, experiencia, recuerdos y libertad para dedicar tiempo a lo que más importa. En lugar de luchar contra el paso del tiempo, atesóralo.

Ríete de ti mismo, deja atrás los rencores y concéntrate en lo que realmente te hace feliz. Mantener un espíritu joven no consiste en fingir que tienes 40 años otra vez, sino en aceptar todo lo que eres a los 60, 70, 80 y más, y encontrar la belleza en ello.

Tags:
