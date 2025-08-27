Estados Unidos: 2 muertos y 17 heridos en tiroteo en escuela católica de Minneapolis

Se informó de un tiroteo en la Iglesia de la Anunciación, una parroquia y escuela católica, en Minneapolis, el miércoles 27 de agosto

Al menos dos niños murieron y, al momento, 17 personas resultaron heridas -dos de ellas en estado de gravedad- después de un tiroteo que sucedió durante la celebración de una Misa en la Iglesia de la Anunciación, en Minneapolis el miércoles 27 de agosto. En la celebración eucarística participaba toda la escuela católica Assumption. Los dos niños fallecidos tenían 8 y 10 años, según informó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, durante una conferencia de prensa.

El sospechoso estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola, dijo O'Hara, y disparó la mayoría de los tiros hacia la iglesia desde afuera. Se cree que las tres armas se utilizaron en el tiroteo.

Un conjunto de puertas en el costado de la parroquia donde se produjeron los disparos fue bloqueado desde afuera con un palo de dos por cuatro por el tirador, dijo O'Hara.

También se encontró en el lugar un dispositivo tipo bomba de humo, dijo O'Hara, pero no dio más detalles.

No está claro en este momento si alguno de los disparos fue realizado desde el interior del edificio de la iglesia, pero O'Hara informó que el sospechoso fue encontrado muerto en la parte trasera de la iglesia.

El sospechoso se quitó la vida, dijo O'Hara.

El presunto tirador no tenía antecedentes penales y la policía aún no ha determinado el motivo. Se cree que tiene poco más de 20 años, dijo O'Hara. No quedó claro de inmediato si el sospechoso tenía alguna conexión con la escuela o la parroquia.

La Escuela Católica Annunciation comenzó el ciclo escolar con una Misa

Los alumnos de la Escuela Católica Annunciation, una escuela de preescolar a octavo grado afiliada a la parroquia, asistían a Misa el tercer día del curso escolar. Poco antes de las 8:30 a. m., la policía recibió llamadas reportando disparos.

Aproximadamente una hora después, los miembros del Ayuntamiento de Minneapolis recibieron un correo electrónico con la siguiente información: "No existe una amenaza activa para la comunidad en este momento. El tirador está contenido".

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, publicó en X que había sido informado sobre la situación y que la policía estaba en el lugar.

"Estoy orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia", dijo Walz.

Un padre que estuvo presente en la Misa le dijo al Minnesota Star Tribune que los disparos vinieron desde afuera del edificio de la iglesia.