“En la vida es inútil controlarlo todo”, declaró León XIV

“En la vida, controlarlo todo es inútil; basta con elegir cada día amar libremente”, dijo el Papa León XIV durante la audiencia general del 27 de agosto de 2025. Ante las dificultades de la vida, la “verdadera esperanza” no reside en “intentar evitar el dolor”, insistió, sino en la certeza de que “solo el amor que se hace gratuito puede restaurar la confianza, incluso cuando todo parece perdido”.

En su catequesis en el Aula Pablo VI del Vaticano, León XIV reflexionó sobre el episodio del arresto de Jesús en el Huerto de los Olivos, al comienzo de su Pasión. Fue "como hombre libre", insistió, que Cristo aceptó entregarse y ser llevado por los soldados para ser juzgado, pidiéndoles que no arrestaran a sus discípulos. "No es víctima de un arresto, sino autor de un don", explicó.

Para el Papa esta elección de Jesús "encarna una esperanza de salvación para nuestra humanidad", que ve que "incluso en las horas más oscuras, podemos permanecer libres para amar hasta el final". "La verdadera esperanza", enfatizó, no reside "en el intento de evitar el dolor, sino en la convicción de que, incluso en el corazón del sufrimiento más injusto, yace la semilla de una nueva vida".

Ante miles de peregrinos, León XIV advirtió contra una actitud sistemáticamente defensiva, que termina aislando a quienes quieren proteger sus certezas y sus proyectos. "Solo lo que se da florece, solo el amor que se hace gratuito puede restaurar la confianza, incluso donde todo parece perdido", afirmó.

Fe en las pruebas

El Papa reconoció que es en los momentos más difíciles cuando uno se siente tentado a abandonar el camino del Evangelio, porque el amor parece un camino imposible. Sin embargo, enfatizó que, ante las pruebas, la esperanza permanece porque Dios nunca deja de perdonarnos y animarnos a seguirlo.

Para concluir, el Pontífice instó a todos a entregarse a la buena voluntad del Padre, haciendo de su vida una respuesta al bien recibido. "En la vida, controlarlo todo es inútil; basta con elegir amar libremente cada día", afirmó.

"Esta es la verdadera esperanza: saber que, incluso en la oscuridad de la prueba, el amor de Dios nos sostiene y permite que el fruto de la vida eterna madure en nosotros".

León XIV animó a la paciencia y a la confianza en Dios

Durante dos horas después de su catequesis, el Papa saludó a los miles de peregrinos reunidos en el Aula Pablo VI y en la Basílica de San Pedro. Dirigiéndose a quienes esperan una solución inmediata a los problemas de la vida, León XIV animó a la paciencia y a la confianza en Dios, al margen de la audiencia general del 27 de agosto de 2025.

En las últimas semanas, debido al intenso calor en Roma, las audiencias de los miércoles —el encuentro semanal del Papa con los fieles— no se han celebrado en la Plaza de San Pedro, sino en lugares resguardados del Vaticano. Esta mañana, León XIV se tomó el tiempo de nuevo para interactuar con las delegaciones presentes, bendecir a los niños y conversar con los recién casados, que habían llegado con sus trajes de boda al Aula Pablo VI.

Luego se dirigió a la Basílica de San Pedro, donde lo esperaban los peregrinos que no habían podido entrar al Aula Pablo VI por falta de espacio. Les agradeció su paciencia, antes de añadir: "Muchas veces en la vida queremos una respuesta inmediata, una solución inmediata, y por alguna razón, Dios nos hace esperar".

El líder de la Iglesia Católica aseguró que había mucho que aprender en esta espera. Instó a la gente a mantener la confianza, afirmando que, aunque Dios no siempre elimina el sufrimiento, siempre concede su gracia y siempre está con nosotros.

El pontífice impartió luego la bendición y recorrió el pasillo central de la basílica, entre vítores de los fieles, completando dos horas de diversión multitudinaria.

Mira todas las imágenes en la siguiente galería: