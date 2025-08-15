(VIDEO) 5 razones para ir a Misa en familia

La Misa dominical no es solo una costumbre: es una experiencia profunda de encuentro con Dios y con los que más amas. Asistir en familia no solo alimenta la fe personal, sino que siembra raíces espirituales en el corazón del hogar. Cuando una familia asiste junta a la Misa, no solo comparte un momento espiritual: fortalece sus lazos, cultiva el amor y construye una identidad común en la fe.
En el siguiente video te compartimos cinco razones para redescubrir el valor de ir a Misa en familia y vivirla con más sentido.