separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) 5 razones para ir a Misa en familia

Fátima Navarro - publicado el 15/08/25
Asistir a Misa en familia sin duda, es un camino para fortalecer el vínculo familiar, crecer en la fe y vivir el amor de Dios en comunidad

La Misa dominical no es solo una costumbre: es una experiencia profunda de encuentro con Dios y con los que más amas. Asistir en familia no solo alimenta la fe personal, sino que siembra raíces espirituales en el corazón del hogar. Cuando una familia asiste junta a la Misa, no solo comparte un momento espiritual: fortalece sus lazos, cultiva el amor y construye una identidad común en la fe.

En el siguiente video te compartimos cinco razones para redescubrir el valor de ir a Misa en familia y vivirla con más sentido.

Tags:
domingofamiliamisavideo
