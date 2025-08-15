“No tengamos miedo de elegir la vida”, dice el Papa con motivo de la Asunción de la Virgen

El 15 de agosto de 2025, el Papa León XIV celebró la Misa de la Asunción de la Virgen María, invitando a los fieles a "elegir la vida", como lo hizo María al aceptar ser la madre de Jesucristo. En la iglesia de Castel Gandolfo, donde pasa sus vacaciones, el Papa elogió a las mujeres que trabajan por la paz "en un mundo en ruinas".

El Papa León XIV celebró la Misa de la Asunción de la Virgen María en Castel Gandolfo. En su homilía describió a la Virgen como un "entrelazamiento de gracia y libertad" que impulsa a todos a la "confianza, la valentía y el compromiso en la vida de un pueblo"

Esta mañana, el Papa León XIV se reunió con los feligreses de la pequeña iglesia de Santo Tomás de Villanueva en Castel Gandolfo. Al llegar al retiro papal de verano el miércoles para su segunda estancia del verano, el nuevo pontífice celebró la Solemnidad de la Asunción. Según la tradición, María, la madre de Jesús, no fue sometida a la muerte. Preservada de las consecuencias del pecado, fue, según el término técnico, "asunta" al cielo —de ahí el término asunción— en cuerpo y alma.

En su homilía, el Papa León XIV comentó sobre este misterio. "En María, ascendida al Cielo, podemos ver con razón nuestro destino. Ella nos es dada como signo de que la resurrección de Jesús no fue un acontecimiento aislado, una excepción", enfatizó. El pontífice estadounidense describió a la Virgen como un "entrelazamiento de gracia y libertad" que impulsa a todos a la "confianza, la valentía y el compromiso en la vida de un pueblo".

"No tengamos miedo de elegir la vida", declaró León XIV, aunque "pueda parecer peligroso, imprudente». Luego advirtió contra las «voces de la muerte» que susurran este tipo de tentación: «¿Por qué hacen esto? ¡Olvídalo! Piensen en sus propios intereses». Para el líder de la Iglesia católica, las «seguridades humanas» o el «bienestar material» amenazan con adormecer las conciencias. Luego viene la «muerte», un término que aparece once veces en la homilía.

Los "Apóstoles de la Resurrección" de hoy

La muerte llega "en forma de resignación y lamentación, de nostalgia e inseguridad", explicó el Papa. En este escenario, el mundo antiguo aún busca "la ayuda de los ricos y poderosos, generalmente acompañada de desprecio por los pobres y los humildes". Pero la vida no se encuentra allí. "La Iglesia vive en sus frágiles miembros, rejuvenece gracias a su Magníficat", insistió, refiriéndose al cántico de alabanza que cantó la Virgen María después de que el ángel Gabriel le anunciara que se convertiría en la madre de Cristo.

El Papa concluyó elogiando a quienes hoy son los "apóstoles de la resurrección".

"En las comunidades cristianas pobres y perseguidas, testigos de ternura y perdón en lugares de conflicto, constructores de paz y puentes en un mundo destrozado, son la alegría de la Iglesia", dijo.

Aseguró: "Muchas de ellas son mujeres, como la anciana Isabel y la joven María: mujeres de Pascua. ¡Dejémonos convertir por su testimonio!"

El programa del Papa continúa