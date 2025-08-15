La corta vida de Louis Favre, un sacerdote docente, es un ejemplo del heroísmo de muchos religiosos y religiosas franceses que se comprometieron activamente a salvar miles de vidas durante la Segunda Guerra Mundial

El padre Louis Favre era un joven sacerdote de 30 años en 1940. Formó parte de una generación que creció con el recuerdo de la Primera Guerra Mundial, aún más que otras, ya que su padre murió en el frente en 1917. Amante del arte y la música, y apasionado por la enseñanza, el joven sacerdote ejerció su talento como educador en el colegio salesiano de Ville-la-Grand, una pequeña ciudad situada en la Alta Saboya, a lo largo de la frontera franco-suiza. La ubicación geográfica de este establecimiento, llamado Juvénat, fue decisiva para la futura actividad del padre Favre. De hecho, el colegio contaba con un jardín cuyo muro se construyó en la misma frontera. Una vez cruzado este muro, uno se encontraba en el cantón de Ginebra. Esta posición privilegiada en tiempos de guerra cambió el destino de Louis Favre, e incluso el de todo el establecimiento.

Bajo el liderazgo del joven sacerdote, la Juvénat se convirtió en un centro de tránsito hacia la tierra de la libertad que era Suiza. Los primeros beneficiarios de esta red fueron los jóvenes holandeses que lograron huir de su país invadido. Luego vinieron los pilotos aliados derribados que atravesaron el famoso muro de la escuela, luego los combatientes de la resistencia cuyas actividades habían sido descubiertas por el enemigo, y los refugiados judíos. En total, casi 2 mil personas fueron salvadas por la red del Padre Favre, incluyendo a muchos niños y adolescentes judíos.

Espíritu de caridad y determinación

Algunos de sus compañeros desconfiaban inicialmente de esta arriesgada actividad, pero pronto se dejaron seducir por el espíritu de caridad y la determinación del joven sacerdote. Y finalmente, gracias a la implicación de todo el profesorado, sacerdotes y hermanos, el Juniorado se convirtió en uno de los principales focos de resistencia de toda la región.

La actividad de exfiltración se complementaba con su participación en una red de recopilación de información. Así pues, el Abbé Favre era agente de inteligencia tanto de la Resistencia francesa como del servicio secreto suizo. Colaboraba estrechamente con la filial ginebrina del servicio de inteligencia suizo. Esta actividad de espionaje le obligaba a viajar a Ginebra con regularidad. Probablemente fue durante estos viajes que fue descubierto por la Gestapo.

Encarcelado y torturado

El 3 de febrero de 1944, las tropas nazis entraron en la escuela en busca del Padre Favre. Este se refugió en un almacén mientras su celda era saqueada. Sin embargo, los soldados se volvieron cada vez más brutales y golpearon a los demás sacerdotes para intentar obligarlos a hablar. Al ver esto, Louis Favre decidió entregarse para no poner en peligro a sus compañeros sacerdotes. Este fue un arresto importante para los nazis, ya que el Padre Favre era uno de los promotores de la resistencia en la región; su pertenencia a varias redes lo puso en contacto con muchos otros combatientes de la resistencia.

Mientras la Juvénat fue clausurada definitivamente por la Gestapo, Louis Favre estuvo encarcelado durante casi seis meses. A pesar de las repetidas sesiones de tortura, este sacerdote excepcionalmente fuerte no habló ni divulgó ningún nombre. Mejor aún, cuidaba y consolaba a los demás reclusos después de cada paliza.

También logró sacar a escondidas diecisiete mensajes garabateados en hojas de papel, gracias a la valentía de su hermana menor, Marie, quien lo visitaba regularmente. En estos mensajes dirigidos al servicio de inteligencia de Ginebra, el padre Favre rechazó el intento de fuga que los suizos querían organizar para él. Temía que su fuga provocara represalias contra los demás combatientes de la resistencia arrestados al mismo tiempo que él. Louis Favre fue finalmente fusilado el 16 de julio de 1944, en un claro no lejos de Annecy, un mes antes de la liberación de la ciudad.