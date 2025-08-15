Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

Educar no es imponer: es encender lámparas

educar con amor

PeopleImages.com - Yuri A | Shuterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Dellamary - publicado el 15/08/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Educar con amor, es la clave para acompañar y guiar de la mejor manera a nuestros hijos. Como padres, pueden inspirarse en los santos y en la fe

Educar no es forzar a un río a cambiar su cauce, sino acompañarlo en su fluir para que llegue al mar con aguas claras y caudalosas. No es clavar un molde rígido en la arcilla tierna de un niño, sino calentarla con el fuego del ejemplo hasta que, por sí misma, tome forma. Imponer es encadenar la voluntad; educar es liberar la curiosidad y dar dirección al vuelo.

Los santos y su visión para educar

john-bosco-santos
Attributed to Carlo Felice Deasti, Public domain, via Wikimedia Commons

San Juan Bosco, maestro del alma juvenil, repetía que "la educación es cosa del corazón" y que, antes que imponer obediencia, hay que hacerse amar. San Ignacio de Loyola comprendía que formar es acompañar:

No empujar al discípulo con órdenes frías, sino encender en él una llama que lo impulse a buscar la verdad con libertad. Y John Henry Newman afirmaba que el fin de la educación es "formar mentes libres, capaces de juzgar y actuar por sí mismas".

Unos padres que aman profundamente a sus hijos saben que el fin último no es que repitan lecciones, sino que aprendan a amar el saber y la vida misma. Educar no es vigilar tareas ni controlar dispositivos, sino cultivar un terreno fértil para que brote el amor por aprender, por leer, por preguntar… y por aplicar ese conocimiento en la vida cotidiana.

Don Bosco y sus importantes pilares para educar a tus hijos
Te puede interesar :Don Bosco y sus importantes pilares para educar a tus hijos

La lectura, un amplio mundo de conocimiento

La lectura es una semilla que, si se siembra con amor, germina para toda la vida. Un libro abierto frente a un niño curioso es como un amanecer frente a un viajero: anuncia paisajes que todavía no ha visto, pero que ya empieza a imaginar.

No basta con exigir que lea; hay que despertar en él la sed de saber. Esto se logra no con sermones, sino con ejemplos vivos. Un padre que, al final del día, toma un libro y se sumerge en sus páginas, predica sin palabras. Una madre que comenta con entusiasmo una idea recién descubierta, enciende un faro invisible en el corazón de su hijo.

El amor por la lectura no se impone, se contagia. Y ese contagio necesita cercanía, conversación, paciencia y un ambiente donde las palabras no sean una carga, sino una puerta abierta.

Confianza al educar

familia de vacaciones en casa siguiendo el ejemplo de san Ignacio de Loyola
Rido | Shutterstock

Educar es confiar. Confiar en que el hijo, si se le guía con amor, encontrará su camino. El respeto es la tierra donde germina la responsabilidad. Escuchar sus opiniones, permitirle pequeñas decisiones y acompañarlo en sus errores fortalece su carácter.

Los padres amorosos saben que, más que controlar, hay que inspirar. Y para inspirar hay que vivir lo que se predica: mostrar que aprender es un gozo permanente; que el saber no es para acumular datos, sino para entender mejor la vida, servir a los demás y crecer como persona.

Educar es un acto de amor

Educar es un acto de amor. Y el amor nunca se impone: se ofrece. Amar la educación de un hijo es creer en su capacidad de crecer, incluso cuando tropieza. Es guiar sin sofocar, inspirar sin manipular, corregir sin humillar.

Como decía Don Bosco, "el amor se hace amar". Que nuestros hijos amen el saber porque lo han visto amado en nosotros. Que lean no porque temen el castigo, sino porque han probado la dulzura de aprender.

Que estudien no para cumplir, sino para vivir con más luz. Y que, algún día, ellos también siembren en otros esa semilla que nunca deja de dar fruto.

(VIDEO) La Asunción de la Virgen María
Te puede interesar :(VIDEO) La Asunción de la Virgen María
(VIDEO) 5 razones para ir a Misa en familia
Te puede interesar :(VIDEO) 5 razones para ir a Misa en familia
Tres actitudes para vivir preparado para la muerte
Te puede interesar :Tres actitudes para vivir preparado para la muerte

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
educaciónfamiliapadres-hijos
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día