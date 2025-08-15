Asunción: León XIV llama a no resignarse a “la lógica de las armas”

Desde su residencia de verano en Castel Gandolfo, el Papa León XIV lanzó un nuevo llamamiento a la paz mundial con ocasión de la festividad de la Asunción de María, que se celebra el 15 de agosto de 2025. No citó ningún conflicto específico, ya que los presidentes estadounidense y ruso tienen previsto reunirse en las próximas horas para tratar sobre Ucrania.
"Hoy, lamentablemente, nos sentimos impotentes ante la difusión en el mundo de una violencia cada vez más silenciosa e insensible a todo impulso de humanidad", declaró el Papa León XIV en sus llamamientos pronunciados con ocasión del rezo mariano del Ángelus.
Ante unas 2 mil 500 personas reunidas en la plaza central de Castel Gandolfo, el nuevo Papa instó a los fieles a no perder la esperanza. "No debemos resignarnos a la prevalencia de la lógica del conflicto y las armas", insistió, encomendando sus oraciones a la intercesión de la Virgen, celebrada hoy por los cristianos. "Con María, creemos que el Señor sigue rescatando a sus hijos, recordando su misericordia. Solo en ella es posible reencontrar el camino de la paz", aseguró.
En su llamamiento, el líder de la Iglesia católica recordó la advertencia de Pío XII en su proclamación del dogma de la Asunción de María en 1950. Pío XII esperaba que nunca más se desperdiciaran vidas humanas provocando guerras, explicó León XIV.
La postura del Papa ante la reunión entre Trump y Putin
Durante su discurso, el Papa estadounidense no mencionó ningún país en guerra, como suele ocurrir durante el Ángelus. Tampoco mencionó la próxima reunión entre los presidentes ruso y estadounidense. Dentro de unas horas, Vladimir Putin y Donald Trump tienen previsto reunirse en Alaska para abordar la situación en Ucrania.
Al llegar a Castel Gandolfo el miércoles, León XIV dijo a un grupo de periodistas que lo interrogaban sobre este tema: "Siempre debemos buscar un alto el fuego, poner fin a la violencia y a tantas muertes. Veamos cómo pueden llegar a un acuerdo. ¿Por qué esta guerra después de tanto tiempo? ¿Cuál es su propósito? Siempre debemos buscar el diálogo, la diplomacia, no la violencia ni las armas".
Respecto a la situación en Gaza, el Papa reiteró su llamamiento para poner fin a la crisis humanitaria. "Conocemos la violencia del terrorismo y respetamos a las numerosas víctimas, así como a los rehenes. Deben ser liberados. Pero también debemos pensar en todos los que mueren de hambre", insistió.
El Papa permanecerá en Castel Gandolfo hasta el martes 19 de agosto. El domingo por la mañana, León XIV acudirá al santuario de Santa Maria della Rotonda en Albano, a menos de tres kilómetros de Castel Gandolfo, para celebrar la Misa con los pobres. Tras el Ángelus, el Papa almorzará con un centenar de personas pobres atendidas por la Cáritas diocesana de Albano Laziale. El almuerzo tendrá lugar en los jardines del Borgo Laudato si' , situado en Castel Gandolfo.