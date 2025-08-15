3 santos que conocieron el dolor de la soledad masculina

A lo largo de la historia, ciertos santos, lejos de vivir aislados en la felicidad, han soportado una profunda soledad. Pero no la eligieron por sí misma

La epidemia de soledad masculina se refiere a una realidad creciente y preocupante: cada vez más hombres afirman sentirse aislados, invisibles o emocionalmente desconectados. Hubo algunos santos que pasaron por lo mismo.

Estudios sociológicos realizados durante la última década revelan un fuerte descenso en las amistades íntimas entre los hombres, con menos confidentes habituales y un apoyo social cada vez más escaso.

Según una encuesta realizada en mayo de 2021 por el Survey Center on American Life, solo el 48 % de los hombres declararon sentirse satisfechos con sus amistades. No se trata solo de estar solo, sino de carecer de conexiones significativas.

Ideales en el hombre

Tenemos que preguntarnos: ¿es la soledad simplemente algo que los hombres están condenados a soportar, o podría ser el producto de un modelo cultural que les falla desde el principio?

Durante generaciones, muchos hombres se han formado bajo ideales que valoran la independencia, el estoicismo y el mito del hombre que se ha hecho a sí mismo. No se trata solo de rasgos de personalidad, sino de estrategias de supervivencia en un mundo que a menudo desalienta la honestidad emocional y la interdependencia.

Dios está presente en tiempos de abandono

A lo largo de la historia, ciertos santos, lejos de vivir aislados en la felicidad, han soportado una profunda soledad. Pero no la eligieron por sí misma. Descubrieron, a menudo de forma dolorosa, que incluso en el abandono o el silencio, Cristo no se retira. Sus vidas no solo hablan de supervivencia, sino de compañía sagrada en medio del dolor.

1 San Juan de la Cruz: Cuando Dios parece ausente

Encarcelado por sus propios hermanos carmelitas por promover la reforma, Juan pasó nueve meses en aislamiento, apenas alimentado, golpeado regularmente y aislado del mundo. Fue allí, en un aislamiento casi total, donde compuso los versos que se convertirían en su Cántico Espiritual y La noche oscura del alma.

Su experiencia no fue solo una desesperación emocional, sino un encuentro desgarrador con la aparente ausencia de Dios. Sin embargo, en esa oscuridad, Juan descubrió un nuevo tipo de intimidad, una que no se basaba en los sentimientos, sino en la fidelidad oculta de Dios. Para los hombres de hoy en día, cuya soledad se siente como un vacío, la vida de Juan insiste en que el vacío puede convertirse en un lugar de encuentro, no un signo de fracaso, sino el comienzo de algo eterno.

2 Siervo de Dios Walter Ciszek, S.J.: La fe tras las alambradas

Walter Ciszek, misionero jesuita estadounidense en la Unión Soviética, fue arrestado por el KGB y pasó más de 20 años en prisiones y campos de trabajo soviéticos. Gran parte de ese tiempo lo pasó aislado. Despojado de su libertad, incomprendido por sus compañeros de prisión y privado de los sacramentos durante largos periodos, luchó contra la desolación física y espiritual.

Sin embargo, a pesar de todo, Ciszek se aferró a una verdad: "Dios está en todas las cosas". Sus memorias, He Leadeth Me, dan testimonio del poder transformador de la rendición. A los hombres de hoy que se sienten prisioneros de las circunstancias de la vida —ya sea por el fracaso, la adicción o la desesperación silenciosa—, Ciszek les ofrece este consuelo: ninguna celda es demasiado oscura para que Cristo entre en ella.

3 San Martín de Porres: Amor en los márgenes

Nacido en Lima en el siglo XVI, hijo de un noble español y una mujer negra que había sido esclava, Martín de Porres vivió al margen de la sociedad desde su nacimiento. Sufrió prejuicios raciales incluso dentro de su propia comunidad religiosa y, al principio, solo se le permitía realizar tareas menores en el convento dominicano.