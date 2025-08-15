Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

3 santos que conocieron el dolor de la soledad masculina

Santos

Image by Daniel Esparza | Sora

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Daniel Esparza - publicado el 15/08/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
A lo largo de la historia, ciertos santos, lejos de vivir aislados en la felicidad, han soportado una profunda soledad. Pero no la eligieron por sí misma

La epidemia de soledad masculina se refiere a una realidad creciente y preocupante: cada vez más hombres afirman sentirse aislados, invisibles o emocionalmente desconectados. Hubo algunos santos que pasaron por lo mismo.

Estudios sociológicos realizados durante la última década revelan un fuerte descenso en las amistades íntimas entre los hombres, con menos confidentes habituales y un apoyo social cada vez más escaso.

Según una encuesta realizada en mayo de 2021 por el Survey Center on American Life, solo el 48 % de los hombres declararon sentirse satisfechos con sus amistades. No se trata solo de estar solo, sino de carecer de conexiones significativas.

Ideales en el hombre

Hombre en soledad
voronaman | Shutterstock

Tenemos que preguntarnos: ¿es la soledad simplemente algo que los hombres están condenados a soportar, o podría ser el producto de un modelo cultural que les falla desde el principio?

Durante generaciones, muchos hombres se han formado bajo ideales que valoran la independencia, el estoicismo y el mito del hombre que se ha hecho a sí mismo. No se trata solo de rasgos de personalidad, sino de estrategias de supervivencia en un mundo que a menudo desalienta la honestidad emocional y la interdependencia.

Dios está presente en tiempos de abandono

A lo largo de la historia, ciertos santos, lejos de vivir aislados en la felicidad, han soportado una profunda soledad. Pero no la eligieron por sí misma. Descubrieron, a menudo de forma dolorosa, que incluso en el abandono o el silencio, Cristo no se retira. Sus vidas no solo hablan de supervivencia, sino de compañía sagrada en medio del dolor.

1San Juan de la Cruz: Cuando Dios parece ausente

Encarcelado por sus propios hermanos carmelitas por promover la reforma, Juan pasó nueve meses en aislamiento, apenas alimentado, golpeado regularmente y aislado del mundo. Fue allí, en un aislamiento casi total, donde compuso los versos que se convertirían en su Cántico Espiritual y La noche oscura del alma.

Su experiencia no fue solo una desesperación emocional, sino un encuentro desgarrador con la aparente ausencia de Dios. Sin embargo, en esa oscuridad, Juan descubrió un nuevo tipo de intimidad, una que no se basaba en los sentimientos, sino en la fidelidad oculta de Dios. Para los hombres de hoy en día, cuya soledad se siente como un vacío, la vida de Juan insiste en que el vacío puede convertirse en un lugar de encuentro, no un signo de fracaso, sino el comienzo de algo eterno.

(VIDEO) El día que san Juan de la Cruz estuvo en la cárcel
Te puede interesar :(VIDEO) El día que san Juan de la Cruz estuvo en la cárcel

2Siervo de Dios Walter Ciszek, S.J.: La fe tras las alambradas

Mężczyzna modlący się na różańcu
SeventyFour | Shutterstock

Walter Ciszek, misionero jesuita estadounidense en la Unión Soviética, fue arrestado por el KGB y pasó más de 20 años en prisiones y campos de trabajo soviéticos. Gran parte de ese tiempo lo pasó aislado. Despojado de su libertad, incomprendido por sus compañeros de prisión y privado de los sacramentos durante largos periodos, luchó contra la desolación física y espiritual.

Sin embargo, a pesar de todo, Ciszek se aferró a una verdad: "Dios está en todas las cosas". Sus memorias, He Leadeth Me, dan testimonio del poder transformador de la rendición. A los hombres de hoy que se sienten prisioneros de las circunstancias de la vida —ya sea por el fracaso, la adicción o la desesperación silenciosa—, Ciszek les ofrece este consuelo: ninguna celda es demasiado oscura para que Cristo entre en ella.

3San Martín de Porres: Amor en los márgenes

Nacido en Lima en el siglo XVI, hijo de un noble español y una mujer negra que había sido esclava, Martín de Porres vivió al margen de la sociedad desde su nacimiento. Sufrió prejuicios raciales incluso dentro de su propia comunidad religiosa y, al principio, solo se le permitía realizar tareas menores en el convento dominicano.

Aunque rodeado de gente, la infancia de Martín estuvo marcada por la exclusión y la injusticia. Sin embargo, no se refugió en el resentimiento. Eligió el amor, no ruidoso ni ostentoso, sino firme y generoso. Cuidaba a los enfermos, compartía comida con los hambrientos y pasaba largas horas en oración. Se hizo famoso no por sus protestas, sino por su paz.

3 santos que lograron vivir al menos 100 años
Te puede interesar :3 santos que lograron vivir al menos 100 años
 Cómo ayudar a nuestros adultos mayores a ser independientes
Te puede interesar : Cómo ayudar a nuestros adultos mayores a ser independientes
De recibir la nulidad a restaurar su matrimonio, con la gracia de Dios
Te puede interesar :De recibir la nulidad a restaurar su matrimonio, con la gracia de Dios
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
hombresantossoledadvirtudes
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día