San Maximiliano Kolbe fue un sacerdote franciscano polaco, profundamente devoto de la Virgen María y fundador de la Milicia de la Inmaculada. Antes de la guerra, Kolbe había fundado un gran convento franciscano cerca de Varsovia, el cual, al estallar el conflicto, convirtió en un refugio para miles de personas, incluyendo muchos judíos perseguidos por los nazis.
Este acto de caridad lo puso en la mira de las autoridades nazis, que finalmente lo arrestaron y llevaron a Varsovia en 1941. Descubre de qué manera san Maximiliano Kolbe nos enseña a ser faros de luz en medio de la guerra.