separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Enseñanzas de san Maximiliano Kolbe en tiempos de odio y guerra

Fátima Navarro - publicado el 14/08/25
La vida y muerte de san Maximiliano Kolbe nos dejan una lección para ser un faro de luz en tiempos de guerra, odio y división

San Maximiliano Kolbe fue un sacerdote franciscano polaco, profundamente devoto de la Virgen María y fundador de la Milicia de la Inmaculada. Antes de la guerra, Kolbe había fundado un gran convento franciscano cerca de Varsovia, el cual, al estallar el conflicto, convirtió en un refugio para miles de personas, incluyendo muchos judíos perseguidos por los nazis.

Este acto de caridad lo puso en la mira de las autoridades nazis, que finalmente lo arrestaron y llevaron a Varsovia en 1941. Descubre de qué manera san Maximiliano Kolbe nos enseña a ser faros de luz en medio de la guerra.

Conoce los lugares que Maximiliano Kolbe visitó en Roma:

{"rendered":"Siguiendo las huellas de san Maximiliano Kolbe en Roma"}Galería fotográfica
Tags:
Maximiliano Kolbesantossegunda guerra mundialvideo
