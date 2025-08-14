Aleteia
separateurCreated with Sketch.

Lo que Maximiliano Kolbe nos enseña sobre tecnología y misión

ŚWIĘTY MAKSYMILIAN KOLBE

Wikipedia | Domena publiczna

Karen Hutch - publicado el 14/08/25
San Maximiliano Kolbe es un ejemplo para evangelizar en la era digital: utilizar la tecnología para compartir el amor de Dios

Cuando pensamos en san Maximiliano Kolbe, lo primero que viene a la mente es su heroico acto de amor en Auschwitz. Pero hay un aspecto de su vida que muchos desconocen y que lo convierte en un pionero del uso de los medios de comunicación para la evangelización.

Mucho antes de que existieran las redes sociales, Kolbe comprendió la importancia de llegar al corazón del mundo a través de los canales de comunicación más eficaces de su tiempo. Y su ejemplo sigue siendo tremendamente actual para los católicos que hoy buscan anunciar el Evangelio en la era digital.

Un santo con visión de futuro

Maksymilian Kolbe ubrany w więzienny pasiak w obozie KL Auschwitz
Mateusz Kuca | Shutterstock

Maximiliano Kolbe fundó, en 1917, la Milicia de la Inmaculada, con el objetivo de “ganar el mundo entero para Cristo por medio de la Virgen María”. Pero no se quedó en las intenciones: organizó imprentas, fundó revistas, construyó una ciudad misionera (Niepokalanów, en Polonia), y más tarde viajó a Japón, donde fundó otro centro de evangelización con imprenta incluida.

Incluso soñaba con utilizar la radio y el cine como herramientas misioneras. Tenía muy claro que si el mal usaba los medios para corromper, los cristianos debían usarlos para iluminar.

¿Qué nos enseña San Maximiliano Kolbe hoy?

1No tener miedo a los medios digitales

Kolbe no demonizó la tecnología. Al contrario, la consideró un don que debía ponerse al servicio del bien. Hoy, esto se traduce en usar internet, redes sociales, YouTube, podcasts o incluso la inteligencia artificial con sentido misionero, formativo y creativo.

Pregunta clave: ¿Estoy usando mis redes para entretener, dividir… o también para construir y anunciar el Evangelio?

2 Formar equipo y comunidad

Kolbe no trabajaba solo. Reunió equipos de laicos, religiosos, jóvenes y adultos comprometidos. Fomentó una comunidad misionera activa y colaborativa. Hoy podemos hacer lo mismo en parroquias, escuelas, apostolados digitales o simplemente en familia.

Ideas prácticas:

  • Puedes crear o compartir reflexiones en video, audio o en algún formato que te guste.
  • Formar un grupo o canal de difusión en WhatsApp de oración en donde puedan orar los unos por los otros.
  • Difundir contenido católico, puedes compartir nuestras reflexiones o contenidos de Aleteia. También, puedes suscribirte a nuestro canal en WhatsApp para recibir y difundir la oración diaria.

3Calidad y belleza al servicio de la fe

Scolling Instagram
Scolling Instagram
Shutterstock | Ahmad Saifulloh

Las publicaciones de Kolbe eran atractivas, bien diseñadas, cuidadas en el contenido y en la estética. Él sabía que la belleza abre puertas al alma. La mediocridad no era opción para un misionero.

Haz esto:
 Si generas contenidos para evangelizar, investiga, prepárate, cuida el diseño, la ortografía, la música, la edición.

4Evangelizar sin imponer, pero sin esconder la verdad

Kolbe hablaba a todos, con caridad, pero con claridad. No suavizaba el mensaje del Evangelio, pero lo comunicaba con respeto, inteligencia y amor. En un entorno polarizado, esto es más necesario que nunca.

Evangelizar hoy no es gritar más fuerte, sino mostrar que la fe tiene algo verdadero y hermoso que decir al mundo actual.

¿Y tú, cómo puedes ser un influencer del Reino?

No necesitas miles de seguidores para ser misionero digital. Basta con ser fiel, auténtico y coherente. ¿Tienes un celular? ¿Un perfil en redes? ¿Un talento para escribir, diseñar o hablar? Entonces ya tienes una plataforma desde donde evangelizar.

Como decía San Maximiliano Kolbe: "Usaremos todos los medios posibles, hasta el último suspiro".

