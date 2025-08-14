Jóvenes, latinos y católicos: cifras sobre la Iglesia y su futuro

La Dominican University, PASOS Network y Springtide Research Institute se unieron para comprender mejor la identidad católica entre los jóvenes latinos en edad universitaria de Estados Unidos. La conclusión es sorprendente: El futuro de la Iglesia está siendo forjado por manos jóvenes

En julio, la Dominican University en Chicago fue escenario de un encuentro transformador, organizado por la Red PASOS, que reunió a estudiantes, ministros universitarios, educadores teológicos y líderes comunitarios para celebrar la riqueza cultural y espiritual de la comunidad latina y destacar su capacidad para aportar una nueva vitalidad a la Iglesia hoy.

La importancia del apoyo y desarrollo de los jóvenes católicos latinos en las Universidades, y por ende en sus comunidades y en la Iglesia, se resaltó en el estudio presentado por la misma Dominican University, PASOS Network y Springtide Research Institute. Aleteia te presenta los puntos más destacables.

Identidad católica en los jóvenes

Para el 63% de los jóvenes latinos es de suma importancia aprender correctamente las enseñanzas de la Iglesia y sus tradiciones, tanto en sus familias como en sus Campus. Lo que refleja su compromiso con vivir una fe profunda para crecer en su relación con Cristo, y así mismo, poder transmitir su fe a las siguientes generaciones.

Para los jóvenes católicos latinos en los Estados Unidos, su identidad latina está íntimamente ligada a su identidad católica, así lo expresó el 39% de los entrevistados.

Para muchos estudiantes latinos, las prácticas religiosas, como asistir a misa dominical, son rituales profundamente arraigados desde la niñez. Un hilo común en las experiencias de muchos estudiantes latinos es el deseo de apropiarse de su fe a través de una relación personal con Dios. Diversos ministerios universitarios han reconocido esta necesidad y han creado espacios que permiten a los estudiantes expresar y vivir su espiritualidad de manera auténtica.

Asimismo, el programa "Ministry en lo Cotidiano", de la Universidad Dominicana en Chicago, permite a los estudiantes latinos realizar prácticas profesionales en organizaciones sin fines de lucro basadas en la fe dentro de comunidades latinas. Este enfoque les ayuda a conectar su identidad cultural con su vocación y servicio, fortaleciendo su compromiso tanto con la Iglesia como con su comunidad.

"Cuanto más feliz y realizado me siento, más cerca estoy de Dios y más le dedico tiempo, Él es mucho más que mi Creador. También es como mi Padre, y cuanto más paso tiempo con Él, más me acerco al Ser que me creó, que me ama y quiere lo mejor para mí", expresó Santiago, estudiante universitario entrevistado en el estudio.

Más resultados del estudio:

● 28 % de las 16 279 parroquias en EE. UU. celebran Misa dominical en español, lo que equivale a 4 mil 479 parroquias.

● 2 mil 760 parroquias adicionales cuentan con presencia o ministerio hispano, sumando un total cercano al 45 % de parroquias con actividad hispana.

● El 99 % de las diócesis posee al menos algunas parroquias que ofrecen Misa en español.

● 47 % de quienes dirigen la pastoral hispana a nivel diocesano ocupan cargos como directores o coordinadores, y otro 35 % desempeñan funciones en oficinas de diversidad cultural, formación de fe o catequesis.

Estos números no son solo estadísticas; son testimonios vivos de una comunidad que, con fe y dedicación, está renovando la Iglesia desde sus raíces.

La conferencia también destacó el liderazgo emergente de los jóvenes latinos. Armando Estrada Guerrero, teólogo y director de PASOS Network, expresó:

“Estamos viendo un liderazgo emergente, donde los jóvenes no solo participan, sino que son protagonistas activos en la construcción de una Iglesia que refleja sus experiencias, sus luchas y su esperanza”.

La familia, una de las fortalezas de los católicos latinos

Este liderazgo se manifiesta en su participación activa en talleres, mesas redondas, liturgias y momentos de oración que fortalecen su identidad, su fe y su llamado a liderar desde lo cotidiano.

"Una de las fortalezas de los católicos latinos es el énfasis en la familia. Ya sea en la experiencia universitaria o en la vida parroquial, los católicos latinos a menudo participan en estas experiencias como una familia", añade para Aleteia el teólogo Armando.

La presencia constante de la Virgen María —como guía, como madre, como intercesora— también marca su espiritualidad. Para muchos, ella es el rostro de ternura que acompaña a las familias, a los migrantes, estudiantes, a los que buscan su lugar en el mundo y en la Iglesia.

Estrada Guerrero concluyó:

"El futuro de la Iglesia está siendo forjado por manos jóvenes, corazones ardientes y una fe que no conoce fronteras. Mi sueño para estos jóvenes es que se vean a sí mismos en la Iglesia Católica de los EE. UU., una Iglesia que honra sus prácticas culturales y religiosas. Espero que se vean a sí mismos como teólogos, sacerdotes, religiosos, etc".

Los jóvenes latinos están llamados a ser los líderes que guíen a toda la comunidad hacia una comunión más auténtica y profunda.

