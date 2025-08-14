100 días de pontificado en 10 imágenes históricas (GALERÍA)

Jueves 8 de mayo de 2025, 19:00 horas, Roma. El antes cardenal Robert Prevost salió al balcón de la logia para saludar al mundo entero después de haberse convertido en el 267º sucesor de san Pedro. León XIV -nombre que eligió en alusión al Papa León XIII- comenzó su pontificado con un mensaje de paz.
"¡La paz esté con todos ustedes!" fueron las primeras palabras inscritas en su magisterio; y desde entonces, el Santo Padre ha llamado a la paz en numerosas ocasiones. También ha citado ampliamente a san Agustín -fundador de la orden a la que pertenece- y ha llamado a una comunicación responsable y con discernimiento.
Durante sus primeros 100 días en la sede petrina, ha visitado santuarios marianos, asilos, la tumba del Papa Francisco y hospitales. Retomó la tradición papal de residir en Castel Gandolfo durante el verano y tomó la decisión de volver a utilizar el apartamento papal del tercer piso del Palacio Apostólico Vaticano, usado por todos los pontífices -excepto por Francisco- desde 1870.
Desde muy temprano en su pontificado, el Papa ha tenido la oportunidad de encontrarse con peregrinos de todo el mundo debido a las Misas y audiencias del Jubileo 2025. Destacan el Jubileo de las familias, su primer Misa jubilar, y la vigilia de oración con los jóvenes en Tor Vergata.
En la siguiente galería de imágenes, Aleteia recopila 10 imágenes que resumen estos primeros 100 días y que, por tanto, pasarán a la historia.