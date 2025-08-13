(VIDEO) 3 consejos de los papas a los jóvenes de hoy

En un mundo marcado por la velocidad, el ruido y la incertidumbre, muchos jóvenes buscan un sentido profundo a su vida. Las redes sociales muestran vidas aparentemente perfectas, pero muchas veces vacías. Las exigencias del éxito, el amor, la pertenencia y la felicidad se vuelven más confusas.
Frente a esto, tres papas: Juan Pablo II, Francisco y León XIV ofrecen consejos atemporales que pueden iluminar el camino de las nuevas generaciones. Sus palabras no son frases sueltas, sino experiencias de vida y fe que tocan el corazón, descubre en el siguiente video los consejos de estos papas a los jóvenes.