Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) 3 consejos de los papas a los jóvenes de hoy

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Fátima Navarro - publicado el 13/08/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
En un mundo marcado por la velocidad, el ruido y la incertidumbre, muchos jóvenes buscan un sentido profundo a su vida, por eso te compartimos tres consejos de los papas a los jóvenes

En un mundo marcado por la velocidad, el ruido y la incertidumbre, muchos jóvenes buscan un sentido profundo a su vida. Las redes sociales muestran vidas aparentemente perfectas, pero muchas veces vacías. Las exigencias del éxito, el amor, la pertenencia y la felicidad se vuelven más confusas.

Frente a esto, tres papas: Juan Pablo II, Francisco y León XIV ofrecen consejos atemporales que pueden iluminar el camino de las nuevas generaciones. Sus palabras no son frases sueltas, sino experiencias de vida y fe que tocan el corazón, descubre en el siguiente video los consejos de estos papas a los jóvenes.

(VIDEO) Oración a Pier Giorgio por los jóvenes
Te puede interesar :(VIDEO) Oración a Pier Giorgio por los jóvenes
¿Qué necesitan los jóvenes para ser felices? La respuesta de Benedicto XVI
Te puede interesar :¿Qué necesitan los jóvenes para ser felices? La respuesta de Benedicto XVI
El día que Edith Stein salvó a una niña envenenada
Te puede interesar :El día que Edith Stein salvó a una niña envenenada
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
jovenesJuan Pablo IIpapa franciscopapa leon xivvideo
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día