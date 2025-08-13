Hobbies católicos que puedes comenzar a practicar 

El verano aún no termina, así que si estás buscando un pasatiempo, te mostramos una lista de hobbies que te pueden interesar... y que además ¡son católicos!

El verano es una época ideal para renovar el espíritu, disfrutar del tiempo libre y fortalecer nuestra fe. Más allá del descanso y el entretenimiento, esta temporada puede ser una oportunidad perfecta para cultivar hobbies que no solo brinden alegría, sino que también nos acerquen a Dios y a nuestra comunidad.

Los hobbies católicos combinan lo lúdico con lo espiritual, permitiéndonos crecer en virtud, creatividad y devoción. Este verano puedes integrar la fe en tus actividades diarias de una manera significativa y enriquecedora.

A continuación, te presentamos algunas ideas de hobbies católicos que puedes comenzar o retomar durante estos meses.

1 Arte sacro

PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

Una maravillosa y divertida forma de expresar tu creatividad, puede ser por medio del arte. Puedes pintar a tu santo favorito o una pintura que incluya detalles religiosos. O si lo prefieres, puedes pintar algo que exprese tu fe, así como también tu advocación preferida.

2 Cantos gregorianos

Los cantos gregorianos pueden ser un excelente hobbie si eres de aquellos quienes están descubriendo nuevos estilos musicales. Escuchar este tipo de música, trae consigo múltiples beneficios, por ejemplo: relajarse, concentrarse y propiciar el diálogo de la oración.

Estos cantos por lo general suelen ser en latín o también oraciones cantadas. Así que no pierdas la oportunidad de ampliar tus gustos musicales.

3 Journaling católico

Si lo tuyo es la escritura, puedes comenzar a hacer Journaling, el cual consiste en pasar todo lo que hay en tu mente a un cuaderno, por medio de la escritura.

Puedes escribir cosas por las que estés agradecido, tus pensamientos hacia Dios, frases santos que te inspiren, o bien, puedes escribir sobre el mensaje que dio el sacerdote en su homilía y por último también anotar algún pasaje bíblico que hayas leído.

4 Visita lugares santos o nuevas Iglesias

Qué mejor momento que el verano para visitar nuevas iglesias y conocer su historia. Cada una se encuentra bajo la protección de algún santo o advocación mariana. No te pierdas esta gran oportunidad de ir con tu familia o amigos.

Así que si eres de esas almas aventureras, esta es una muy buena idea para realizar paseos con propósito, puedes encontrar tours que te lleven a aquellos lugares donde vivieron tus santos favoritos o bien conocer santuarios marianos.

5 Maratón de películas

Si tienes gusto por el cine, entonces este hobbie es ideal para ti, puedes ver alguna película que tenga un mensaje inspirador para ti, desde una película romántica, hasta una comedia familiar.

Ahora que también existe una amplia cartelera de películas con valores y que describen la vida de algún santo. Así como también puede incorporar documentales.

6 Jardinería

También puedes aprovechar esta cálida temporada para comenzar a diseñar un jardín mariano en el que incluyas plantas y flores que nos recuerden la grandeza de Dios en la naturaleza.

Desde plantas medicinales como santa Hildegarda, hasta un rosal como santa Teresita. Por último frutos o plantas con las que puedas cocinar.

7 Lectura espiritual

Shutterstock

Otra manera de darte un break y poder dedicar tiempo a un hobbie es la lectura. La cual, nos transporta a otras épocas, llenas de inspiración y lecciones de vida.

Puedes empezar por leer la historia de algún santo, o algún libro que profundice en tu fe, así como también la Biblia, la cual siempre será edificante y nunca pasará de moda.

8 Decoración

Otra bella forma de vivir y expresar tu fe es a través de la decoración de tu hogar con algunas cosas que te recuerden a Dios. Puedes crear un pequeño altar o espacio para orar en tu casa. Así como también poner elementos significativos en cada área de tu casa.