El mal es “una dolorosa ocasión para renacer”, dice León XIV

Pope-Leo-XIV-audience-Vatican

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 13/08/25
León XIV centró su catequesis en la Última Cena e invitó a todos los católicos a retomar la pregunta de los apóstoles: ¿"Seré yo?" quien traicione al Señor?

El mal "es real, pero no tiene la última palabra" porque Dios "nunca abandona" a los hombres, declaró León XIV durante la audiencia general del 13 de agosto de 2025 en el Aula Pablo VI del Vaticano. El Papa presidió este encuentro semanal con miles de fieles, pocas horas antes de partir hacia Castel Gandolfo para una semana de descanso estival.

audiencia generalJesúspapa leon xiv
