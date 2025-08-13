El mal es “una dolorosa ocasión para renacer”, dice León XIV

El mal "es real, pero no tiene la última palabra" porque Dios "nunca abandona" a los hombres, declaró León XIV durante la audiencia general del 13 de agosto de 2025 en el Aula Pablo VI del Vaticano. El Papa presidió este encuentro semanal con miles de fieles, pocas horas antes de partir hacia Castel Gandolfo para una semana de descanso estival.
Al llegar al gran Aula Pablo VI el miércoles, León XIV saludó a la multitud improvisando unas palabras en inglés, español e italiano, explicando a los fieles que el lugar de la audiencia había sido trasladado "para protegerlos del sol y del calor extremo" que están incendiando la Plaza de San Pedro estos días.
Continuando su catequesis sobre la vida de Jesús, iniciada bajo el pontificado de Francisco, el Papa se centró esta vez en la "Última Cena", donde Jesús revela que uno de los doce apóstoles está a punto de traicionarlo. Jesús no pretende "condenar" ni "humillar", no "señala con el dedo, no pronuncia el nombre de Judas", sino que "habla de tal manera que todos pueden hacerse preguntas", enfatizó el pontífice.
León XIV invitó entonces a los católicos a retomar la pregunta de los apóstoles: "¿Seré yo?". Esta pregunta, "una de las más sinceras que podemos hacernos", no es "el grito del culpable, sino el murmullo de quien, aun queriendo amar, sabe que puede herir", precisó, antes de asegurar que es en esta conciencia y en esta "tristeza" donde comienza la salvación.
Comprometido a "abrir espacio a la verdad en nuestros corazones", el 267.º Papa expresó su certeza de que el mal "es real, pero no tiene la última palabra".
"El Evangelio no nos enseña a negar el mal, sino a reconocerlo como una dolorosa oportunidad de renacimiento", insistió.
La esperanza del cristiano, continuó León XIV, es saber que "aunque fracasemos, Dios nunca nos abandona". Añadió: "Estamos acostumbrados a juzgar. Dios, en cambio, acepta sufrir. Cuando ve el mal, no se venga, sino que se aflige" y "sigue confiando".
Tras la reunión, el pontífice peruano-estadounidense visitará la Basílica de San Pedro para saludar a los fieles que no pudieron acceder al Aula Pablo VI por falta de espacio. Por la tarde, el obispo de Roma viajará a la residencia papal de Castel Gandolfo, a unos treinta kilómetros al sureste de la capital italiana, donde permanecerá hasta el 19 de agosto.