El día que Edith Stein salvó a una niña envenenada

En abril de 1987, Theresia, una niña de dos años y medio, de EE. UU., fue trasladada de urgencia al hospital tras ingerir una dosis masiva de analgésicos. El pronóstico era claro: no sobreviviría. Pero sus padres se entregaron a la fe... y confiaron en la intercesión de Edith Stein

Dicen que la verdadera fe puede mover montañas. Esto fue lo que les ocurrió en abril de 1987 a Emmanuel Charles y Mary McCarthy, padres de la pequeña Theresia Benedicta. Fue una tarde cualquiera cuando el terror trastocó la vida de estos padres de doce hijos. Su hija menor, de dos años y medio, fue encontrada inconsciente tras ingerir dos frascos enteros de Tylenol, un analgésico común, pero mortal en dosis altas.

El envenenamiento fue masivo. Los riñones de la niña fallaron rápidamente y su hígado colapsó. Sus posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. El equipo médico fue categórico: la niña estaba condenada. Un trasplante de hígado quizás podría salvarle la vida, pero las probabilidades de éxito serían mínimas y las secuelas, inevitables. A pesar de este pronóstico mortal, los padres de la niña no perdieron la esperanza. Emmanuel Charles es sacerdote melquita. Con su esposa, ayunan regularmente por la paz mundial. Impulsados por su fe, esperan un milagro y deciden confiar a su hija a su patrona: Teresa Benedicta de la Cruz . Nacida el 9 de agosto, aniversario de la muerte de Edith Stein en Auschwitz, lleva el nombre de esta filósofa judía, que se convirtió en monja carmelita en abril de 1938.

"Ocupate de mis asuntos, yo me ocuparé de los tuyos"

Mientras su hija se encontraba en coma inducido, el padre McCarthy se preparaba para cancelar un retiro espiritual que tenía previsto predicar en Dakota del Norte. Sin saber qué hacer, una noche se topa con un libro abierto junto a la cama de ella. Al mirar la página abierta, destaca una frase: "Ocúpate de mis asuntos, yo me ocupo de los tuyos". Esta frase fue pronunciada por el propio Jesús a santa Teresa de Ávila, una de las más grandes místicas de la historia de la Iglesia y fundadora de la orden carmelita a la que pertenecía Edith Stein.

El sacerdote lo interpretó como una llamada a la confianza. Así que decidió partir... dejando en manos de Dios a su hija, a quien quizá nunca volvería a ver con vida. Mientras tanto, las oraciones se multiplicaron. Carmelitas y amigos de la pareja iniciaron una cadena de oración, rezaron el rosario e imploraron la intercesión de Teresa Benedicta de la Cruz.

Contra todo pronóstico, el estado de la pequeña Theresia mejoró. Sus riñones volvieron a funcionar. Su hígado se normalizó poco a poco. Sus niveles de creatinina bajaron y sus constantes vitales se estabilizaron. En cuestión de horas, la pequeña despertó. Estaba consciente, completamente ilesa. ¡Viva! Unos días después, salió del hospital ante la mirada atónita del personal médico. Estaba completamente curada y no presentaba secuelas del envenenamiento.

Milagro en el origen de la canonización de Edith Stein

El Dr. Ronald Kleinmann, gastroenterólogo pediátrico del Hospital General de Massachusetts, quedó atónito. Aceptó testificar durante cinco horas ante el tribunal médico y teológico convocado por la Congregación para las Causas de los Santos. Señaló que ninguna explicación científica podía justificar tal curación.

Convencidos de que este era el milagro necesario para la causa de Edith Stein, los padres de Theresia remitieron el expediente a Roma. Tras nueve años de estudio e investigación científica, el Consejo Médico de la Congregación para las Causas de los Santos votó por unanimidad en febrero de 1997 que no existía explicación científica para esta curación. La repentina curación de la pequeña Theresia Benedicta se convirtió así en el milagro necesario para reconocer oficialmente la santidad de la monja carmelita de origen judío, patrona de Europa y testigo brillante de la fe en el corazón de las tinieblas.