Cómo cuidar la caridad en WathsApp y en el mundo digital 

Todos los días usamos WhatsApp, incluso desde que despertamos, ¿pero cómo podemos transmitir caridad en medios digitales como este? Aquí te decimos

La gran mayoría de nosotros llegamos a WhatsApp ya en nuestra vida adulta, sin "padres digitales" que nos hubieran enseñado sus normas de etiqueta. Aprendimos sobre la marcha, descifrando códigos no escritos que facilitan la convivencia y caridad en esta aplicación desde la que gestionamos cerca del 80 % de nuestras relaciones personales.

En Aleteia queremos asomarnos a estas buenas maneras desde una perspectiva concreta: la caridad cristiana, también en lo digital.

1 No juzgar por la interacción

pics five | Shutterstock

No podemos clasificar ni juzgar a las personas por su nivel de respuesta en WhatsApp. Hay quienes no pueden seguir el ritmo vertiginoso de los mensajes —piénsese en padres de familia numerosa o personas de más edad— y eso no significa desinterés, sino quizá falta de tiempo o de atención a la red social.

2 Evitar el “frío silencio”

Hay situaciones que pueden herir sin que nos demos cuenta. Cuando alguien propone un plan o lanza una pregunta en un grupo y nadie contesta, el silencio puede resultar incómodo. Si la respuesta puede ser más personal, envíala por privado, para no saturar el chat pero sin dejar a esa persona en el vacío.

3 Incluir a todos

Si es un grupo de clase, de amigos o de trabajo, asegurémonos de que todos los que deberían estar incluidos lo estén. Si detectamos que falta alguien, avisemos al administrador. La exclusión, aunque sea involuntaria, sigue siendo exclusión.

4 Salir de un grupo con elegancia

Si queremos salir de un grupo, lo más correcto es mandar primero un mensaje privado al administrador, agradeciendo que haya contado con nosotros y explicando —sin necesidad de entrar en detalles— que debemos abandonar. Un mensaje público del tipo "me voy porque estoy saturado" no suele ser afortunado: puede dejar al resto con la sensación de que no merecen nuestro tiempo. Lo ideal es retirarse como quien se despide de una fiesta: con gratitud, sin incomodar y con delicadeza.

5 Usar las herramientas antes de llegar al bloqueo

Tatiana Diuvbanova | Shutterstock

Por muy saturados que estemos, bloquear debería ser el último recurso. Antes, WhatsApp ofrece muchas opciones:

Silenciar notificaciones:

Chat individual: abre el chat, pulsa el nombre del contacto y selecciona "Silenciar notificaciones" (8 horas, 1 semana o siempre).

Chat grupal: pulsa el nombre del grupo y selecciona "Silenciar notificaciones" por el tiempo que elijas.

Participante de grupo: si eres administrador, ajusta "Enviar mensajes" a "Solo administradores" y nombra administradores sin incluir a la persona.

Archivar chats: mantén pulsado el chat y selecciona el icono de archivar. El chat desaparecerá de la vista principal pero no se eliminará.

Restringir visibilidad del perfil: en "Configuración" > "Privacidad" puedes decidir quién ve tu última conexión, foto, información y estados.

El bloqueo significa romper un puente de comunicación. Puede impedir que, en un momento de necesidad, esa persona pueda pedirnos ayuda. Y eso es algo que, si es posible, deberíamos evitar.

La caridad también en línea