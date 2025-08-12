¿Cómo ahorrar en pareja, juntos o separados?

Las finanzas son una de las principales causas de discusión en la pareja. Así que, de la mano de unas expertas, te explicamos cómo ahorrar correctamente, sin morir en el intento

Hablar de finanzas no es un tema sencillo, más cuando se trata de unir las finanzas con tu pareja y es ahí, donde a muchos les surge la pregunta: ¿qué es mejor, ahorrar en una cuenta conjunta o separada? Con el fin de lograr una estabilidad en la relación y cumplir ciertas metas.

Para responder a esta gran interrogante y llevar un sano control de finanzas, sin que éstas arruinen tu matrimonio, consultamos a dos hermanas expertas en finanzas en Saavedra’s Consulting, quienes explicaron para Aleteia la forma correcta de alcanzar las metas financieras de pareja, sin morir en el intento.

El ahorro, la mejor decisión

Paulina y Mariana Saavedra, explicaron que este tema debe hablarse y ambos deben de estar de acuerdo:

"Algo fundamental en cualquier relación es trabajar por metas en conjunto; y para el cumplimento de las mismas se requiere un plan previamente acordado por ambas partes".

Además, compartieron el valor que se le debe dar a las metas que cada uno proponga: "Ninguna meta es más importante que otra, pero sí que se tiene que sumar en equipo para poder lograrlas".

Comunicar cualquier aspecto con la pareja debe ser un hábito diario. Ya que, de lo contrario, si entre ambos no hay acuerdo, es ahí cuando comienzan los conflictos financieros, explicó Paulina.

"En el caso hipotético que solo uno estuviese preocupado por la o las metas entonces se va creando una bola de nieve que lo único que ocasionará es que colapse sobre ambos cuando hablen de planificación en pareja".

¿Cómo debe ser el ahorro en pareja?

Este es el punto donde muchas parejas se preguntan cómo empezar a ordenar sus finanzas. De acuerdo con nuestras especialistas, esto suele ser un reto, por lo que señalan que los acuerdos sobre este punto varían de acuerdo a cada pareja.

Y aunque este tema puede producir que las parejas se sientan un poco desorientadas, las expertas recuerdan que la solidez y los acuerdos se pueden construir mientras ambos colaboren en todos los aspectos.

Por ello, una sugerencia es no decidir entre una u otra opción, sino tener ambas: "Como sugerencia, sería bueno tener ambos apartados; es decir, una cuenta en conjunto para planes en pareja y una cuenta aparte -cada uno- para también enfocarse en el crecimiento del ahorro individual; (de esta forma) se es pareja, pero cada uno con su respectiva individualidad".

Errores que debes de evitar a la hora de administrar en pareja

A continuación, nuestras consultoras nos comparten algunos errores muy comunes que las parejas suelen cometer y que puedes evitar.

1 No tener la claridad de las metas

En muchas ocasiones, las parejas no dedican el tiempo necesario para tener este tipo de conversaciones importantes por miedo a escuchar pensamientos distintos, o que no haya claridad.

El problema está en que si no fijan una fecha para cada meta financiera, puede convertirse en un completo caos, en lugar de tener una paz financiera.

2 Que la aportación sea equitativa

"Nuestra recomendación financiera es que sea proporcional al ingreso de cada uno". Por lo general, tienen sueldos diferentes y uno puede ganar más que el otro; aquí es donde muchos olvidan ser un equipo.

Por ello, una buena opción es hacer una aportación equitativa entre ambos, pero considerando que ambos estén de acuerdo en ello como lo explican Paulina y Mariana. O bien, llegar a una negociación.

Para evitar caer en estos errores, es importante mantener una comunicación abierta desde el principio, ya que de está manera podrán llegar a acuerdos beneficiosos para ambos.

¿Y si mi pareja no quiere ahorrar?

Aunque al inicio puede pasar que no es tan significante esta parte, la realidad es que sí llega a tener un gran impacto en la relación, por lo que nuestras consultoras en finanzas,

"En este punto la realidad es que yo recomendaría replantear la posibilidad de un futuro juntos porque el tema financiero si o si es algo que al mediano o largo plazo va a impactar en la relación".

En el caso donde solo uno de los dos trabaja, la conversación es diferente. Al final del día, llega a ser dinero de ambos, por lo que deben conversar para ser cuidadosos en cómo, quién y de qué forma administrarán su dinero.

Por último, nuestras consultoras recomiendan que si existen problemas financieros, en donde el dinero no se esté administrando correctamente, lo mejor es hablarlo con claridad. Inclusive pueden contactar a algún asesor financiero, quien los pueda guiar.