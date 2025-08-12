3 santos que lograron vivir al menos 100 años

¡Un puñado de los que moran en el Cielo pasaron al menos un siglo en la tierra!

Al menos un puñado de santos han logrado llegar a la edad de 100 años. Increíblemente, muchos de ellos vivieron y superaron el hito de los 100 años sin contar con las ventajas de la medicina moderna y todas las bendiciones y comodidades de nuestros días.

He aquí una breve reseña de tres de ellos:

1 San Simón Stock

Public domain

Simón Stock nació en Inglaterra en 1165. Cuenta la leyenda que a los 12 años comenzó a vivir como ermitaño en el tronco hueco ("stock" significa tronco) de un gran roble. A principios del siglo XIII, Simón viajó a Tierra Santa, donde se unió a los recién formados Hermanos de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo. Sus orígenes se encontraban en Palestina y, cuando se trasladaron a Europa, Simón los acompañó. Se convirtió en uno de los primeros líderes de la orden que se conocería como los Carmelitas.

El 26 de julio de 1251, la Santísima Virgen se apareció a Simón sosteniendo el Escapulario en una mano. Le dijo:

"Recibe, hijo mío amado, este escapulario de tu Orden; es la señal especial de mi favor, que he obtenido para ti y para tus hijos del Monte Carmelo. Quien muera revestido con este hábito será preservado del fuego eterno. Es la insignia de la salvación, un escudo en tiempos de peligro y una prenda de paz y protección especiales".

Simon Stock se convirtió en el prior general de los Carmelitas, y bajo su liderazgo la orden se extendió por Europa e Inglaterra. Hoy en día, el Escapulario es conocido y venerado en todo el mundo. (La palabra escapulario proviene del latín scapula, que significa "omóplato". Por eso, el paño marrón cubre el pecho y la parte superior de la espalda).

San Simón Stock nunca fue canonizado formalmente; su festividad es el 16 de mayo, y los Carmelitas lo han honrado desde 1564, con la aprobación del Vaticano.

San Simón Stock murió en el año 1265. Tenía 100 años.

2 san patricio

Todos sabemos que san Patricio es el patrón de Irlanda, pero las fechas de su vida son, en el mejor de los casos, confusas. Probablemente nació a principios del siglo V y, a los 16 años, fue capturado por piratas. Lo llevaron de su hogar en Gran Bretaña a Irlanda, donde permaneció cautivo durante seis años antes de escapar de vuelta con su familia.

Se convirtió en clérigo y regresó a Irlanda, trabajando incansablemente para convertir a los celtas paganos. Se convirtió en el primer obispo de Armagh y primado de Irlanda. Se le considera el fundador del cristianismo en Irlanda. Se santificó durante la era precongregacional, antes de que se formularan las reglas de canonización.

Todos los documentos disponibles sugieren que san Patricio murió cuando tenía 106 años.

3 San Raimundo de Peñafort

Saint Raymond de Peñafort, Tommaso Dolabella, 1627 Public Domain

Raimundo fue abogado, predicador y sacerdote, y ejerció una profunda influencia en la historia de España y la Iglesia. Desempeñó un papel decisivo en la recristianización de España tras la derrota de los moros, y su consolidación de los decretos papales fue la principal fuente del derecho canónico durante más de 700 años.

Pedro Nolasco, fundador de los Mercedarios, se acercó a Raimundo y le preguntó si podía ayudarle a conseguir la aprobación para fundar su orden. Raimundo contribuyó enormemente, ayudando a su amigo a conseguir el consentimiento del rey Jaime I de Aragón, y así nacieron los Mercedarios.

Ya un abogado y erudito consumado, Raimundo se unió a los dominicos en Barcelona en 1222. Tenía 47 años. Raimundo era un predicador talentoso y tuvo mucho éxito en la evangelización.

En 1230, el Papa Gregorio IX nombró a Raimundo su confesor. Durante este tiempo, Raimundo ordenó todos los decretos de papas y concilios desde 1150. Los canonistas se basaron en los escritos sucintamente ordenados de Raimundo hasta la nueva codificación de 1917.