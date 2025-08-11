(VIDEO) Este matrimonio dedica su vida a rescatar niños en Filipinas

Charles y Élise Cruse dejaron atrás su vida tranquila en Francia para entregarse por completo a una misión única: vivir entre los más pobres de Filipinas y cuidar a niños en situación de calle como si fueran sus propios hijos. Lo que comenzó como un deseo, en medio de la oración y las dificultades de salud y fertilidad, se convirtió en un camino de discernimiento que duró cinco años.
En ese tiempo, esta joven pareja fue descubriendo que su matrimonio podía ser también una misión, un regalo para los demás. Descubre en el siguiente video la maravillosa historia de este matrimonio que ayude a miles de niños en Filipinas.