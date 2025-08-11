Aleteia
Santa Juana Francisca de Chantal y su fiesta el 12 de agosto

Philip Kosloski - publicado el 11/08/25
La fiesta de santa Juana Francisca de Chantal se trasladó varias veces a lo largo de la historia, pasando del 21 de agosto al 12 de diciembre y al 18 de agosto

Normalmente, cuando a un santo se le asigna un día de fiesta, ese día no cambia; y, usualmente, la fecha elegida es la de la muerte del santo. Pero santa Juana Francisca de Chantal, santa religiosa del siglo XVII y amiga de san Francisco de Sales, ha sufrido varios cambios en su fiesta.

La primera fecha

En primer lugar, murió el 13 de diciembre de 1641. Esta fecha no pudo ser elegida a causa de santa Lucía, cuya fiesta se celebra el 13 de diciembre y figura en el calendario desde hace muchos siglos.

Inicialmente, la Iglesia eligió el 21 de agosto como día de su fiesta, eligiendo un día libre y que no tuviera asignado ningún otro santo importante.

Esta decisión duró hasta 1969, cuando se trasladó al 12 de diciembre, para estar más cerca de la fecha de su muerte.

Una fiesta más importante

Sin embargo, en 1999 san Juan Pablo II declaró el 12 de diciembre fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, "desplazando" obviamente a santa Juana Francisca de Chantal del calendario.

La Iglesia miró entonces a agosto, pero san Pío X era ahora el 21 de agosto cuando se revisó el calendario.

La USCCB decidió trasladar su fiesta al 18 de agosto, que era otro día disponible en agosto.

Desgraciadamente, este día tampoco duró mucho, ya que la Iglesia decidió trasladarlo en el Calendario General al 12 de agosto.

Hasta ahora, este día se ha mantenido.

Patrona de los olvidados

Normalmente, un día de fiesta es fácil de recordar y se mantiene en el mismo día, pero en el caso de santa Juana Francisca de Chantal, la Iglesia quiso celebrar su vida, pero no pudo encontrar una buena fecha para hacerlo.

Curiosamente, muchas personas la invocan como patrona de las personas olvidadas.

Tags:
calendarioliturgiasantos
