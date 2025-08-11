[RECETA] El tradicional pan de jengibre de los monjes benedictinos

Fundado en 1598, el monasterio es conocido por su rico patrimonio monástico, que incluye un estilo de vida austero y una gastronomía exquisita. En este artículo, exploraremos una receta tradicional de los monjes benedictinos: las galletas de miel. También analizaremos el papel del monasterio en el turismo y cómo viven los monjes hoy en día.
La vida de los monjes benedictinos
Los monjes benedictinos viven según la Regla de san Benito, que prioriza la oración, el trabajo y la comunidad. Hoy en día, la vida monástica en el Monasterio de San Benito, de Sao Paulo, se caracteriza por un equilibrio entre la devoción y las actividades que fomentan el compromiso social. Los monjes elaboran diversos productos, como pan, licores y miel, que se venden en su tienda para contribuir al mantenimiento del monasterio.
Receta de pan de jengibre de los monjes benedictinos
Ingredientes
1 taza de miel
1 taza de azúcar morena
1/2 taza de leche
2 huevos
3 tazas de harina de trigo
1 cucharada de bicarbonato de sodio
1 cucharada de canela molida
1 cucharada de jengibre en polvo
1 cucharada de clavo molido
1/2 taza de nueces picadas (opcional)
1/2 taza de fruta confitada (opcional)
Método de preparación
1Prepare la mezcla líquida
En una cacerola a fuego lento, combine la miel, el azúcar moreno y la leche, revolviendo hasta que estén bien integrados. Deja enfriar
2Batir los huevos
En un bol, bate los huevos y añádelos a la mezcla de miel enfriada.
3mezcla de ingredientes secos
En otro recipiente, mezcla la harina de trigo, bicarbonato de sodio, canela, jengibre y clavo de olor.
4Combina las mezclas
Añade gradualmente la mezcla seca a la húmeda, revolviendo hasta obtener una mezcla homogénea. Si lo deseas, incorpora las nueces y la fruta confitada.
5Hornea
Precalienta el horno a 180 °C. Vierte la masa en un molde engrasado y enharinado y hornea durante 30-40 minutos o hasta que al insertar un palillo, éste salga limpio.
6Sirve
Deja enfriar antes de desmoldar. El pan de jengibre se puede servir solo o con chocolate derretido por encima.
El pan de jengibre de los monjes benedictinos es una auténtica delicia que representa la combinación de espiritualidad y tradición. El Monasterio de São Bento sigue siendo un punto de encuentro espiritual y cultural en São Paulo, dejando un legado que deleita tanto a los visitantes como a la comunidad.