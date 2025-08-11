Aleteia
Aleteia Family
separateurCreated with Sketch.

[RECETA] El tradicional pan de jengibre de los monjes benedictinos

Pão de mel - Monges beneditinos

Pão de mel - Monges beneditinos

Cibele Battistini - publicado el 11/08/25
El Monasterio de san Benito, situado en el corazón de Sao Paulo, no es solo un lugar de espiritualidad, sino también de tradición culinaria

Fundado en 1598, el monasterio es conocido por su rico patrimonio monástico, que incluye un estilo de vida austero y una gastronomía exquisita. En este artículo, exploraremos una receta tradicional de los monjes benedictinos: las galletas de miel. También analizaremos el papel del monasterio en el turismo y cómo viven los monjes hoy en día.

La vida de los monjes benedictinos

Los monjes benedictinos viven según la Regla de san Benito, que prioriza la oración, el trabajo y la comunidad. Hoy en día, la vida monástica en el Monasterio de San Benito, de Sao Paulo, se caracteriza por un equilibrio entre la devoción y las actividades que fomentan el compromiso social. Los monjes elaboran diversos productos, como pan, licores y miel, que se venden en su tienda para contribuir al mantenimiento del monasterio.

Maik Pereira / CC

Receta de pan de jengibre de los monjes benedictinos

Ingredientes

1 taza de miel
1 taza de azúcar morena
1/2 taza de leche
2 huevos
3 tazas de harina de trigo
1 cucharada de bicarbonato de sodio
1 cucharada de canela molida
1 cucharada de jengibre en polvo
1 cucharada de clavo molido
1/2 taza de nueces picadas (opcional)
1/2 taza de fruta confitada (opcional)

Método de preparación

1Prepare la mezcla líquida

En una cacerola a fuego lento, combine la miel, el azúcar moreno y la leche, revolviendo hasta que estén bien integrados. Deja enfriar

2Batir los huevos

En un bol, bate los huevos y añádelos a la mezcla de miel enfriada.

3mezcla de ingredientes secos

En otro recipiente, mezcla la harina de trigo, bicarbonato de sodio, canela, jengibre y clavo de olor.

4Combina las mezclas

Añade gradualmente la mezcla seca a la húmeda, revolviendo hasta obtener una mezcla homogénea. Si lo deseas, incorpora las nueces y la fruta confitada.

5Hornea

Precalienta el horno a 180 °C. Vierte la masa en un molde engrasado y enharinado y hornea durante 30-40 minutos o hasta que al insertar un palillo, éste salga limpio.

6Sirve

Deja enfriar antes de desmoldar. El pan de jengibre se puede servir solo o con chocolate derretido por encima.

El pan de jengibre de los monjes benedictinos es una auténtica delicia que representa la combinación de espiritualidad y tradición. El Monasterio de São Bento sigue siendo un punto de encuentro espiritual y cultural en São Paulo, dejando un legado que deleita tanto a los visitantes como a la comunidad.

