Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

Cuando el fuego se apodera del alma: cómo superar el enojo

El fuego del enojo

voronaman | Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Dellamary - publicado el 10/08/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Hay fuego que no ilumina, sino que consume. Así actúa el enojo, por dentro en el alma. Aprender a controlarlo hará tu vida más libre y feliz. Superando resentimientos

Bata con una chispa provocada como una palabra hiriente, una actitud desdeñosa, una falta de atención o una contradicción familiar que nos toca la herida mal cicatrizada del ego. Provocando que el fuego en nosotros se propague con enojo. 

El enojo es una de las tres emociones básicas que debemos aprender a dominar con nobleza y sabiduría, porque cuando no se maneja, se convierte en un jinete salvaje que arrastra todo a su paso: la paz, la armonía, la lucidez, el cariño. 

El problema no está en enojarse de vez en cuando, sino en justificarse constantemente por estar enojado, como si eso diera permiso para lastimar, agredir o alimentar el resentimiento.

Suelta el enojo

El fuego del enojo
pics five | Shutterstock

Aquí hay una verdad que libera: nadie tiene el poder de hacernos enojar, si no le entregamos las llaves de nuestro interior. La provocación existe, pero la reacción es una elección. 

El enojo se cuela cuando queremos controlar a los demás, cuando esperamos que los otros sean como deseamos y no como son. Creemos que los demás nos deben respeto, atención, gratitud o comprensión, y cuando no lo hacen, nos sentimos traicionados. 

Pero tal vez la raíz de ese enojo no está en ellos, sino en nuestro apego a una imagen idealizada de cómo deberían ser.

Que no te consuma el enojo

San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia y gran maestro del dominio de sí mismo, escribió con dulzura y firmeza:

"Nada gana quien se deja llevar del enojo; siempre se pierde la paz y se ofende a Dios y a los hombres".

En tiempos de tensión, decía, es mejor hablar poco, y esperar a que el corazón se enfríe antes de actuar. Porque el alma serena se ve con más claridad.

Autores como Daniel Goleman han insistido en que la inteligencia emocional no es negar la emoción, sino reconocerla, regularla y canalizarla. El enojo no se reprime, se transforma. Se puede convertir en energía para poner límites, para expresar con firmeza una inconformidad, pero sin violencia ni venganza. 

La clave está en aprender a separar el hecho de la interpretación. Lo que alguien dijo o hizo es una cosa, lo que tú decides sentir y hacer con eso, es otra muy distinta.

Podrías tener estrés crónico y no lo sabes, ¿qué hacer? 
Te puede interesar :Podrías tener estrés crónico y no lo sabes, ¿qué hacer? 

Caminos para vencer el enojo

1humildad

Cuando comprendemos que también nosotros hemos fallado, herido, decepcionado, entonces podemos mirar al otro con compasión, no con juicio. 

2humildad

Poner atención a lo que sí funciona, a los pequeños gestos de cariño, a los momentos de calma que aún existen en medio de la tormenta. 

3meditación

paz, oración, violencia
TSViPhoto

Ese espacio donde dejamos nuestro enojo a una fuerza mayor, que lo disuelve como el sol disuelve la neblina.

Hay un instante sagrado —justo antes de responder con furia— donde aún podemos elegir. Ese instante es el altar de la libertad interior. Allí decidimos si somos reactivos o sabios, si queremos escupir fuego o sembrar paz. 

Y aunque la emoción del enojo sea fuerte, no es invencible. Se puede respirar, se puede orar, se puede caminar, se puede escribir o simplemente callar… y esperar a que pase la tormenta.

La verdadera fortaleza

No está en gritar más fuerte, ni en imponer el punto de vista. Está en mantener la armonía interior cuando todo alrededor invita al caos.

Está en desactivar la bomba antes de que estalle. Está en mirar a los ojos de quien te hirió y decir, sin soberbia: "Esto también pasará, y no dejaré que me robe la paz".

(VIDEO) 3 formas sencillas de identificar tus emociones
Te puede interesar :(VIDEO) 3 formas sencillas de identificar tus emociones
¿Qué necesitan los jóvenes para ser felices? La respuesta de Benedicto XVI
Te puede interesar :¿Qué necesitan los jóvenes para ser felices? La respuesta de Benedicto XVI
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
emocionesinteligencia emocionalpsicología
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día