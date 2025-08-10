CS Lewis: las 3 cosas que se necesitaron para su conversión

Las amistades cercanas, la apertura a ideas desafiantes y la lectura profunda llevaron al autor CS Lewis a Dios

La historia de conversión de CS Lewis está repleta de amistades cercanas, apertura a ideas desafiantes y lectura profunda que lo llevaron a Dios. En otras palabras, muestra cuán importantes son nuestra comunidad, nuestra fe y nuestra erudición para la vida cristiana.

Una mala comunidad lo llevó por mal camino

La autobiografía de Lewis, Sorprendido por la alegría, describe cómo perdió su fe.

Aunque mantuvo una estrecha relación con su padre y su hermano, C. S. Lewis parece haber pasado su infancia casi exclusivamente en soledad. En la primaria, "Jack", como le llamaban, supo aprovechar bien su soledad, inventando un reino animal imaginario.

Pero durante su época de internado, Lewis describe un oscuro sistema de control de poder entre iguales que permitía a los chicos mayores abusar vergonzosamente de los más pequeños de forma formalizada. Sin una comunidad que lo apoyara, su fe se debilitó naturalmente.

La fe de Lewis se vio afectada, como la de muchos niños

Cuando tenía 9 años, la madre del pequeño "Jack" falleció de cáncer, a pesar de que él había orado por su recuperación con toda la fe posible, creyendo que Dios había prometido responder a sus oraciones. Para colmo, empezó a creer que su oración solo era real cuando sentía un consuelo especial.

Nadie le enseñó lo que, según él, aprendió solo más tarde: Dios es un Salvador y un juez, no un “mago” que impide la tragedia , ni un estimulante que libera descargas de dopamina en el momento justo.

Como sus malentendidos sobre Dios perjudicaban su fe, sus maestros hicieron muy poco por abordarlos. Asistió a varios colegios británicos para varones donde "la postura aceptada parecía ser que las religiones eran normalmente un mero lío de disparates, aunque la nuestra, por una afortunada excepción, era totalmente cierta", escribió. "Pero ¿con qué fundamento podía creer en esta excepción?".

Ya había dejado de creer en Dios cuando tuvo un nuevo tutor: WT Kirkpatrick, quien le enseñó a ser un pensador riguroso y reforzó su ateísmo.

Sus primeros pasos de regreso a la fe, en comunidad

Cuando Lewis tenía 16 años, conoció a su primer amigo, Arthur Greeves, después de descubrir que ambos estaban fascinados por los mitos nórdicos.

Los dos descubrieron que consideraban el mismo libro su favorito, escribe Lewis: "Nos gustaba no solo lo mismo, sino las mismas partes y de la misma manera", dijo. "Estaba tan lejos de pensar en una amistad así que ni siquiera la anhelaba".

Este primer amigo sería un amigo de toda la vida, alguien que recibiría las cartas de Lewis sobre lo que sucedió 10 años después.

Mas tarde, en la Universidad de Oxford, el libro de James Frazer, La rama dorada, causó furor. Decía que la historia cristiana era solo otra versión de los mitos de otras culturas sobre dioses que mueren y resucitan como las plantas.

Lewis aceptó su conclusión como tantos otros. Pero entonces, dijo: "El más recalcitrante de todos los ateos que he conocido se sentó en mi habitación, al otro lado de la chimenea, y comentó que la evidencia de la historicidad de los Evangelios era realmente sorprendentemente sólida".

El ateo dijo: "Todo eso de Frazer sobre el Dios moribundo. Menuda cosa. Casi parece como si realmente hubiera sucedido una vez".

CS Lewis dijo que escuchar esto de este hombre fue “devastador” para su visión del mundo.

Tuvieron que pasar seis años más para que Lewis lograra entender

En una carta a Arthur, Lewis describió una conversación nocturna que tuvo con sus amigos intelectuales J. R. R. Tolkien y Hugo Dyson.

Se dio cuenta de que la historia de Cristo no era una imitación de mitos paganos ni de ciclos agrícolas, sino que, más bien, el Dios que creó todas las cosas a través de Cristo había impreso esta historia en todos los pueblos, y que su historia fundamental aparecía en sus historias y en el tejido de la naturaleza misma, porque era la historia de lo que realmente sucedió una vez, en Cristo.

Así, fueron necesarias las tres pasiones de Lewis —los amigos, el mito y el estudio— para convertirlo.

Comunidad, fe y erudición