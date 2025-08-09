Aleteia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Oración por la vocación de la vida consagrada

Fátima Navarro - publicado el 09/08/25
Oramos por la vida consagrada, signo de esperanza y entrega total al servicio de Dios y la Iglesia

La vida consagrada es una respuesta de amor total a Dios, un testimonio silencioso -pero poderoso- de entrega, fe y esperanza. En ella, hombres y mujeres se dedican por entero al servicio del Evangelio, siguiendo a Cristo con generosidad y fidelidad.

Con gratitud por este don en la Iglesia, te invitamos a unir tu corazón en esta oración, pidiendo al Señor que siga suscitando vocaciones santas, y que fortalezca a quienes ya han dicho “sí” a su llamado. En el siguiente video te compartimos una hermosa oración.

