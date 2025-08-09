Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Historias que inspiran
separateurCreated with Sketch.

El viaje de un ex pastor y ahora ferviente defensor del catolicismo

Eduardo Faria e padrinho de crisma

Divulgação

Eduardo Faria

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Cibele Battistini - publicado el 09/08/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Su viaje está marcado por preguntas, experiencias espirituales y una búsqueda sincera de la verdad

Un día de julio de 2021, Eduardo Faria, un hombre de sonrisa fácil y mirada profunda, compartió su historia de fe con un pequeño grupo de amigos. Ex pastor presbiteriano, Eduardo había encontrado recientemente un nuevo hogar espiritual en la Iglesia Católica.

El comienzo del viaje

Eduardo Faria nació en una familia profundamente religiosa. Desde pequeño, su vida se vio influenciada por las enseñanzas de la tradición presbiteriana. Con el paso de los años, se convirtió en pastor y dedicó su vida al ministerio, guiando a su congregación con fervor y dedicación. Sin embargo, la rutina y los desafíos que enfrentó en su camino despertaron en él un anhelo de respuestas más profundas.

En varias entrevistas, Eduardo ha compartido que comenzó a cuestionar la naturaleza de la Iglesia, la autoridad de los sacramentos y la tradición religiosa que había seguido durante tanto tiempo. "La búsqueda de una espiritualidad más rica y completa me llevó a explorar diferentes escuelas de pensamiento y prácticas religiosas ", dijo en una de sus reflexiones.

La influencia de las obras y los eruditos

Aunque Eduardo estaba profundamente arraigado en la fe presbiteriana, comenzó a leer las obras de teólogos católicos como san Agustín y santo Tomás de Aquino. Estos autores, con sus profundas reflexiones sobre la relación entre la razón y la fe, provocaron cambios significativos en su pensamiento.

"Me mostraron que la fe puede ser mucho más que una simple adhesión a doctrinas, sino una búsqueda de una relación con Dios", afirmó Eduardo

Además, el contacto con católicos devotos y sus experiencias lo inspiraron. "Vi la alegría en sus vidas, la pasión al vivir su fe. Empecé a preguntarme por qué no sentía esa intensidad", confesó. Esta pregunta lo llevó a participar en retiros y reuniones, donde tuvo la oportunidad de profundizar en la doctrina católica.

El Papa León cita muy seguido estas palabras de san Agustín
Te puede interesar :El Papa León cita muy seguido estas palabras de san Agustín

El encuentro con la Iglesia Católica

Tras un largo período de reflexión y experiencia, Eduardo tomó la difícil decisión de convertirse al catolicismo. En una emotiva ceremonia, fue recibido en la Iglesia Católica, rodeado de amigos y familiares que, a pesar de sus inquietudes iniciales, compartieron su alegría. "Fue un momento de gran transformación en mi vida. Por fin me sentí como en casa", recuerda Eduardo con emoción.

La conversación sobre su conversión revela la importancia que tuvo su familia en su decisión. Aunque temía cómo este cambio pudiera afectar sus relaciones, Eduardo encontró apoyo y comprensión entre sus seres queridos.

Testimonio de fe

Hoy, Eduardo Faria es un ferviente defensor del catolicismo, dedicándose no solo a su vida de oración, sino también a compartir su camino. Habla sobre la importancia de los sacramentos, la Eucaristía y la devoción a la Virgen María. Para él, la fe católica no es solo un conjunto de reglas, sino un rico entramado que entrelaza historia, tradición y experiencia personal.

"Mi testimonio es que cada uno debe buscar la verdad a su manera, sin miedo a hacer preguntas difíciles", enfatiza.

Eduardo también comparte su historia en conferencias y eventos, animando a otros a explorar la riqueza de la tradición católica y a desarrollar una relación personal con Dios.

Un nuevo legado

Eduardo Faria ahora ve la vida desde una nueva perspectiva. Su conversión al catolicismo transformó no solo su vida, sino también la de muchos a su alrededor. Se convirtió en un ejemplo de fe en acción, promoviendo el diálogo ecuménico y uniendo comunidades.

"Más que un ex pastor, soy un hijo de Dios en busca de una relación auténtica", concluye Eduardo, reflexionando sobre su nueva perspectiva de la vida en Cristo. Su historia nos recuerda que la fe es un camino continuo, lleno de dudas, descubrimientos y, sobre todo, de amor.

Highway to Heaven: el rap del padre Sandesh inspirado en Carlo Acutis 
Te puede interesar :Highway to Heaven: el rap del padre Sandesh inspirado en Carlo Acutis 
La literatura como un medio para llegar a ser santos
Te puede interesar :La literatura como un medio para llegar a ser santos
El perdón de Bridget tras el intento de sus padres de abortarla
Te puede interesar :El perdón de Bridget tras el intento de sus padres de abortarla

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
catolicismoconversiontestimonio
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día