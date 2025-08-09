100 días de pontificado: De Prevost a León XIV en pocos años (SERIE)

Un "ascenso meteórico". Con estas palabras describe el vaticanista estadounidense, Christopher White, la evolución de Robert Francis Prevost, quien ascendió en pocos años desde una pequeña diócesis en Perú hasta el trono de Pedro, en su biografía Papa León XIV (Loyola Press), publicada en julio de 2025.

En esta entrevista con I.MEDIA , el director asociado de la Iniciativa de la Universidad de Georgetown sobre Pensamiento Social Católico y Vida Pública repasa el cónclave, que describe como el más importante en 60 años. También describe la personalidad de León XIV, a quien considera "uno de los papas más humildes del siglo XXI", y su concepción del papado.

IMEDIA: En su libro, que explora los sucesos tras bambalinas en torno al cónclave de 2025, describe estas elecciones como las más importantes en los 60 años de historia de la Iglesia. ¿Por qué? ¿Cuáles, en su opinión, fueron los temas en juego?

Christopher White: Establezco un paralelismo con el cónclave que tuvo lugar durante el Concilio Vaticano II (1963, nota del editor). El Concilio acababa de ser inaugurado por Juan XXIII, y para muchos fue motivo de gran esperanza y entusiasmo por la vida de la Iglesia. Pero otros temían profundamente que la Iglesia traicionara sus tradiciones. Cuando los cardenales heredaron la tarea de elegir al sucesor de Juan XXIII, tuvieron que decidir si querían continuar las reformas que el pontífice había iniciado mediante el Concilio.

De la misma manera, en 2025, después de doce años de pontificado en los que el Papa Francisco en cierto sentido intentó revivir el Concilio Vaticano II, particularmente a través del proceso sinodal –que empezó a plantear preguntas sobre cómo la Iglesia podría revisar sus estructuras para hacer la institución menos clerical y más abierta–, los cardenales tuvieron que decidir si querían continuar por ese camino o no.

Ya sea en 1963, con la elección de Giovanni Battista Montini (Pablo VI), o en 2025, con la elección de León XIV, los cardenales han demostrado que quieren continuar estas reformas eligiendo a alguien reconocido como buen gestor y con temperamento y estilo adecuados para institucionalizar estos procesos iniciados.

Habla del "ascenso meteórico" de Robert Francis Prevost. Lo describe como "el forastero del Vaticano que solo pasó unos años en la Curia Romana antes de tomar el control de toda la operación". ¿Cree que este ascenso al poder como prefecto, luego cardenal y luego papa fue planeado por Francisco o producto de las circunstancias?

No creo que Francisco necesariamente planeara que Prevost lo sucediera. Pero es evidente que Francisco hizo todo lo posible para elevar su prestigio en muy poco tiempo. Esto viene de lejos, por supuesto; ambos se conocían desde hacía años. Cuando Prevost se convirtió en miembro del Dicasterio para los Obispos en 2020, siendo aún obispo en Perú, visitaba Roma con regularidad, y Francisco solía almorzar a solas con él. Creo que fue durante este período que Francisco decidió ponerlo al frente del dicasterio.

En menos de dos años pasó de ser un simple obispo a Papa. Hubo algunos momentos decisivos: su nombramiento para dirigir uno de los departamentos más importantes; su nombramiento como primer cardenal en la lista del consistorio, lo que lo pone en el punto de mira porque pronuncia el discurso al papa en nombre de los demás cardenales; y la decisión de Francisco de elevarlo al rango más alto del Colegio Cardenalicio, como cardenal obispo, justo antes de su hospitalización y fallecimiento. Todos estos elementos constituyen un conjunto de pistas que ilustran que Francisco vigilaba a Prevost y quería elevar su perfil.

También lo nombró obispo al inicio de su pontificado en 2014. ¿Por qué Francisco eligió a este misionero sin experiencia en Roma para supervisar la selección de obispos? ¿Qué cree que apreciaba del obispo Robert Prevost?

En primer lugar, quisiera señalar que el Papa Francisco se tomó su tiempo para nombrar a un hombre de su elección para este cargo. Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI utilizaron el nombramiento de obispos como una forma de dejar su huella en la Iglesia global y asegurar que sus prioridades se reforzaran en esta selección. Esto no estaba necesariamente entre las prioridades de Francisco. Esperó diez años para confiar uno de los cargos más importantes de la Curia Romana a un hombre que encarnara su visión.

Creo que apreciaba el carácter misionero de Prevost: provenía de una familia de migrantes y había elegido migrar para ser misionero. Francisco también era consciente de la compleja realidad de la Iglesia peruana, dividida entre un liderazgo conservador del Opus Dei y obispos que se habían adherido a la teología de la liberación, lo que había provocado una división dentro de la jerarquía peruana. Vio en Prevost a alguien que compartía las mejores perspectivas de la teología de la liberación y la necesidad de estar con la gente, pero con un espíritu de conciliación, para reconciliar al máximo a una Iglesia muy dividida.

Se ha reunido con el obispo Prevost varias veces desde su llegada a la Curia Romana. ¿Cómo ha transformado la formación de los nuevos obispos y les ha aportado una visión más global?

Durante sus dos años como prefecto, abrazó la idea de Francisco de identificar a obispos conocidos más por su humildad que por su afán de poder. Esto se explica por sus raíces agustinianas, que lo han influenciado.

La mayor transformación que introdujo en el Dicasterio para los Obispos se centró en la formación de los nuevos prelados. Hasta entonces, los obispos recién nombrados asistían a las sesiones en Roma, pero Prevost quería reunirlos junto con los obispos de los territorios de misión (con obispos nombrados por el Dicasterio para la Evangelización y el Dicasterio para las Iglesias Orientales, nota del editor). Quería dejar claro que no había dos categorías de obispos, y que los de los territorios de misión tenían mucho que transmitir a la Iglesia occidental.

Lo sorprendente es que asumió el cargo casi al mismo tiempo que las tres primeras mujeres fueron nombradas al departamento. Acogió plenamente esta decisión, que provenía de arriba, y todas ellas declararon sentirse integradas como verdaderas miembros del equipo bajo su liderazgo.

Todos los que trabajaron con él destacan su habilidad para conducir una reunión: sabía dar a cada uno la libertad de expresar su punto de vista, discerniendo el momento adecuado para cerrar los debates y tomar una decisión.

Robert Prevost es apodado por algunos el "Yanqui Latino". ¿Qué revela este apodo sobre su personalidad y estilo? Alguna vez se dijo que era "el menos estadounidense de los cardenales estadounidenses", pero ¿es en realidad más latinoamericano que estadounidense?

Es yanqui, estadounidense, pero en el fondo, profundamente latinoamericano. Le gusta decir que fue en Perú donde aprendió a ser pastor. Lo vimos la noche de su elección: habló en italiano y luego decidió dirigirse a su diócesis peruana en español.

En realidad, es el producto de tres culturas: un tercio de su vida en América del Norte, un tercio en América Latina y un tercio en Europa.

Prevost es un ser único, sui generis. No se le puede entender sin comprender Chicago, esta Iglesia arraigada en barrios habitados principalmente por familias migrantes, donde toda la vida giraba en torno a la parroquia. Esto forma parte de su ADN como joven católico. No se le puede entender sin su historia estadounidense, pero su estilo es todo menos estadounidense.

Percibe la complejidad de la Iglesia universal como sólo puede hacerlo quien ha viajado mucho, como él, que visitó más de cincuenta países cuando era superior de los agustinos.

León ha "restaurado" varios elementos que Francisco había "abolido": la muceta , la prima del cónclave para los empleados, el saludo en el ayuntamiento de Roma camino a San Juan de Letrán, las vacaciones en Castel Gandolfo, la residencia en el apartamento papal... ¿Qué dice esto de él y de su visión del papado? ¿Está rompiendo con Francisco?

Esto demuestra su profundo apego a la tradición, su comprensión de las responsabilidades del papado y su aceptación natural de las costumbres y ceremonias que lo acompañan. Escribo en el libro que, cuando apareció en la logia de la Basílica de San Pedro después de la elección, tenía la apariencia de Benedicto XVI, pero el discurso de Francisco. Esto resume quién es.

Escribes: "En muchos sentidos, León es una hoja en blanco". ¿Crees que será un papa de transición o podría marcar una nueva etapa como Juan XXIII o Francisco?

Creo que al principio se mantendrá discreto. Pero sabe que fue elegido a los 69 años para lo que podría ser un largo pontificado, quizás de dos décadas. Se espera que implemente ciertas reformas internas, en particular en las finanzas y las comunicaciones del Vaticano. Pero su enfoque no se limita solo a asuntos internos. El hecho de que haya visitado la secretaría general del Sínodo, se haya tomado el tiempo para reunirse con todos y haya pasado tres horas conversando con ellos demuestra su genuino interés en impulsar este proceso.

Hay que darle tiempo, no para que se convierta en un segundo Francisco, sino para que encuentre su propio camino.

Varios testigos en su libro elogian su humildad y falta de ego. Dada su personalidad, ¿será más modesto que los papas anteriores?

Creo que podría ser uno de los papas más humildes del siglo XXI. Francisco supo desde el principio cómo usar los medios de comunicación a su favor, como vimos en su relación con los periodistas y en su forma de hacer gestos impactantes. Benedicto XVI, en cierto modo, era un hombre en el punto de mira incluso antes de su elección, como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Juan Pablo II, en cambio, era un hombre carismático, admirado por el público.