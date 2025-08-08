Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Este santo caminó descalzo por Europa para predicar

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Fátima Navarro - publicado el 08/08/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Para santo Domingo, cada paso descalzo era una ofrenda, un modo de unirse a los sufrimientos de Cristo y de acercarse al pueblo más humilde

Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, no solo fue un brillante teólogo y predicador incansable, sino también un hombre cuya vida estuvo profundamente marcada por la penitencia, la humildad y el amor a los pobres. Una de las imágenes más impactantes de su vida es verlo recorrer Europa descalzo, predicando el Evangelio.

Su fortaleza era verdaderamente notable: cruzaba largas distancias a pie, a menudo herido o exhausto, predicando a todo aquel que quisiera escucharlo en el camino. 

(VIDEO) Los 5 verbos del Rosario, según santo Domingo
Te puede interesar :(VIDEO) Los 5 verbos del Rosario, según santo Domingo
3 propuestas de jóvenes para devolverle el alma a Europa
Te puede interesar :3 propuestas de jóvenes para devolverle el alma a Europa
Horarios de Misa: poner la tecnología al servicio de la fe
Te puede interesar :Horarios de Misa: poner la tecnología al servicio de la fe

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
europasanto domingosantosvideo
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día