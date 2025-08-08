(VIDEO) Este santo caminó descalzo por Europa para predicar

Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, no solo fue un brillante teólogo y predicador incansable, sino también un hombre cuya vida estuvo profundamente marcada por la penitencia, la humildad y el amor a los pobres. Una de las imágenes más impactantes de su vida es verlo recorrer Europa descalzo, predicando el Evangelio.
Su fortaleza era verdaderamente notable: cruzaba largas distancias a pie, a menudo herido o exhausto, predicando a todo aquel que quisiera escucharlo en el camino.