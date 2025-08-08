Edith Stein fue una de las mentes más brillantes de su tiempo: fue filósofa, discípula de Edmund Husserl y pionera en el campo de la fenomenología. Aunque creció en una familia judía practicante, durante su juventud se declaró atea.
Durante su vida, estuvo dedicada a búsqueda intelectual que la mantuvo siempre abierta a las grandes preguntas del ser humano, como el sentido de la vida, el sufrimiento y la muerte.
Descubre, en el siguiente video, cuales son las experiencias que llevaron a Edith Stein a convertirse al catolicismo.