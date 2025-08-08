Aleteia
(VIDEO) Edith Stein: del ateísmo a ser religiosa del Carmelo

Fátima Navarro - publicado el 08/08/25
Edith Stein emprendió una búsqueda incansable de la verdad; y esa búsqueda la llevó a un encuentro transformador con Dios y a una vida de entrega radical en el Carmelo

Edith Stein fue una de las mentes más brillantes de su tiempo: fue filósofa, discípula de Edmund Husserl y pionera en el campo de la fenomenología. Aunque creció en una familia judía practicante, durante su juventud se declaró atea.

Durante su vida, estuvo dedicada a búsqueda intelectual que la mantuvo siempre abierta a las grandes preguntas del ser humano, como el sentido de la vida, el sufrimiento y la muerte.

Descubre, en el siguiente video, cuales son las experiencias que llevaron a Edith Stein a convertirse al catolicismo.

Estas son 7 citas de Edith Stein que toda mujer debería leer:

{"rendered":"7-citas-de-edith-stein-que-toda-mujer-deberia-leer-9060"}Galería fotográfica
Tags:
conversionedith steinsantosvideo
