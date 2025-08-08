Sacerdote después de la viudez. Una historia que rompe moldes

A los 67 años, Pat Bruen, viudo y padre de cinco hijos, fue ordenado sacerdote para la Arquidiócesis de Detroit. No lo había planeado. Durante años cuidó de su esposa enferma, gestionó su vida familiar y se dedicó a su carrera. Cuando todo cambió, respondió a la vocación que lo había acompañado silenciosamente toda su vida

Alos 67 años, Pat Bruen, viudo y padre de cinco hijos, fue ordenado sacerdote en la Arquidiócesis de Detroit. Su historia demuestra que la vocación puede madurar a lo largo de la vida.

Un camino que madura en silencio

El padre Pat Bruen no es el típico sacerdote recién ordenado. Cuando entró en la catedral de Detroit el 7 de junio de 2025, ya había vivido más de sesenta años: cuarenta y un años de matrimonio, largos años de cuidado de su esposa enferma y la experiencia de la paternidad. Sus hijos adultos se sentaron en los bancos, y él se dirigió al altar para responder al llamado que lo había acompañado silenciosamente durante mucho tiempo.

Su hija ahora dice que su padre siempre tuvo un corazón de siervo. Cuando falleció su esposa, Georgiana, todos esperaban que se jubilara. En cambio, comenzó su formación en el Seminario Papa Juan XXIII de Massachusetts, una institución que prepara a hombres maduros para el sacerdocio. Para él, no fue un cambio repentino, sino una continuación de su camino de servicio.

Sacerdotes de la Archidiócesis de Detroit colocan sus manos sobre las cabezas del P. Bruen y del P. Schroder, rezando por ellos al comenzar su ministerio como ministros de la palabra de Dios y de los sacramentos. Valaurian Waller | Detroit Catholic

Signo del Sagrado Corazón

Como admitió en una entrevista con el Detroit Catholic, no había considerado el sacerdocio durante 40 años de matrimonio. Pero cuando su esposa enfermó gravemente, fueron la oración, los sacramentos y la presencia de sacerdotes y diáconos lo que le dio fuerza. En los últimos meses de su vida, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús —algo que antes había ignorado— captó cada vez más su atención.

Tras su muerte, se lo contó a un sacerdote amigo. Le indicó que el seminario de Detroit se llamaba Sagrado Corazón. "¿Quizás esta sea la manera en que Dios te hace saber que tu vocación ahora es el sacerdocio?", sugirió. Esta conversación inició un camino que, 18 meses después, lo condujo al seminario.

El Padre Bruen pronuncia un discurso de agradecimiento en su nombre y en el del Padre Schroder, dando gracias a Dios y a los amigos, familias, formadores y mentores que les acompañaron en su discernimiento y formación. Valaurian Waller | Detroit Catholic

El celibato como espacio de servicio

Durante su homilía el día de su ordenación, el arzobispo Edward Weisenburger recordó que el celibato sacerdotal no es una evasión de las relaciones, sino una dedicación plena al servicio. "Un sacerdote alegre y fructífero nunca se siente solo", dijo. "Necesita amigos, hermanos, personas con quienes no tenga que medir sus palabras, también para sobrevivir".

El Padre Pat ya había estado forjando estos lazos, primero en su familia y luego en el seminario. Cuando sus hijos lo vieron administrar la Comunión por primera vez como sacerdote, se conmovieron profundamente. "Siempre estuvo cerca de Dios", admitió su hijo. "Es valiente y dice las cosas bien. Sé que será un buen sacerdote".

Una nueva misión después de años de vida familiar

Los miembros de la familia observan cómo el P. Bruen (con un alba al fondo) se prepara para la ordenación. Los hijos y nietos del P. Bruen estuvieron presentes durante la misa. Valaurian Waller | Detroit Catholic

En su acción de gracias al final de la Misa de ordenación, el Padre Bruen no habló de sí mismo. Agradeció a todos los que lo apoyaron en el discernimiento de su camino: familia, amigos, formadores y hermanos del seminario. Su mayor agradecimiento fue para Dios: "Gracias al Espíritu Santo estamos listos hoy. Y, sobre todo, gracias a Jesús".

Su historia demuestra que la vocación no es solo para jóvenes libres y sin ataduras. Puede madurar a lo largo de la vida, en silencio. Y, cuando llega el momento, puede transformar por completo la vida cotidiana.

La fidelidad sostiene la vida de la Iglesia

La Iglesia está viva no porque esté llena de jóvenes, sino porque está llena de fieles. El padre Pat Bruen comienza su camino sacerdotal a una edad en la que muchos consideran la jubilación. Y él, respondiendo a la invitación silenciosa pero clara de Dios, emprende una nueva misión.