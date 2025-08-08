Aleteia
¿Es santa Edith Stein o santa Teresa Benedicta de la Cruz?

Edith Stein en su etapa de estudiante en Breslavia

Philip Kosloski - publicado el 08/08/25
A santa Edith Stein se le conoce por dos nombres, el otro es santa Teresa Benedicta de la Cruz. ¿Cuál es el correcto?

Edith Stein - luego santa Teresa Benedicta de la Cruz - nació el 12 de octubre de 1891 en el seno de una familia judía. Sin embargo, cuando llegó a la adolescencia se había vuelto agnóstica y dudaba de la existencia de Dios.

Al llegar a la edad adulta, Edith se lanzó a la búsqueda de la verdad, principalmente a través del estudio de la filosofía moderna.

Providencialmente, se topó con la Autobiografía de santa Teresa de Ávila.

La biografía vaticana de su vida explica cómo llegó a este libro.

"En el verano de 1921 fue durante unas semanas a Bergzabern (Palatinado), a la finca de la Señora Hedwig Conrad-Martius, una discípula de Husserl. Esta señora, junto con su esposo, se había convertido al Evangelio. Una tarde Edith encontró en la biblioteca la autobiografía de Teresa de Ávila. La leyó durante toda la noche. 'Cuando cerré el libro, me dije: esta es la verdad'".

Fue el libro de santa Teresa el que la llevó más lejos, a los brazos de la Iglesia católica.

Fue bautizada el 1 de enero de 1922 y, según algunas fuentes, tomó "Teresa" como nombre de bautismo.

Poco después Edith ingresó en un convento carmelita y en su investidura, el 15 de abril de 1934, tomó el nombre religioso de "sor Teresa Benedicta de la Cruz", en honor a Santa Teresa de Ávila y san Benito de Nursia.

¿Santa Edith o santa Teresa?

Con el ascenso de Hitler y su régimen nazi, sor Teresa fue sacada de su convento carmelita por su ascendencia judía. Aunque estaba bautizada como cristiana, fue enviada a Auschwitz por haber nacido en una familia judía.

Allí murió en una cámara de gas.

Cuando la Iglesia la canonizó en 1998, san Juan Pablo II utilizó ambos nombres para referirse a ella, ya que fue Edith Stein durante la mayor parte de su vida y "sor Teresa" solo durante unos pocos años.

Oficialmente se la conoce en el calendario litúrgico como "santa Teresa Benedicta de la Cruz".

Sin embargo, esto no significa que no podamos referirnos a ella como "santa Edith Stein", ya que el nombre se refiere a la misma persona, de forma similar a como "san Padre Pío" no es su "nombre litúrgico", sino que es su nombre "común".

