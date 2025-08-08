Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
separateurCreated with Sketch.

El vínculo entre Edith Stein y el próximo Doctor de la Iglesia, John Henry Newman

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
edith stein y john henry newman

Public Domain via Wikimediacommons | Edited by Aleteia

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Majo Frias - publicado el 08/08/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
La primera mujer en doctorarse en Filosofía en Alemania y el próximo Doctor de la Iglesia llegaron a la fe a partir de su incansable búsqueda de la verdad; sin embargo, comparten un vínculo que va más allá de esto

Edith Stein -santa Teresa Benedicta de la Cruz- fue una gran intelectual, al igual que el cardenal san John Henry Newman, quien próximamente será nombrado Doctor de la Iglesia por el Papa León XIV. 

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
conversionedith steinsantos
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día