El vínculo entre Edith Stein y el próximo Doctor de la Iglesia, John Henry Newman

Edith Stein -santa Teresa Benedicta de la Cruz- fue una gran intelectual, al igual que el cardenal san John Henry Newman, quien próximamente será nombrado Doctor de la Iglesia por el Papa León XIV.

La primera mujer en doctorarse en Filosofía en Alemania y el próximo Doctor de la Iglesia llegaron a la fe a partir de su incansable búsqueda de la verdad; sin embargo, comparten un vínculo que va más allá de esto

Stein fue la primera mujer en doctorarse en Filosofía, en Alemania, recorrió Europa dando ponencias, fue discípula de Husserl, pionera en la Fenomenología, enseñó en la Universidad y tradujo importantes obras filosóficas. Tras un largo recorrido intelectual, tanto ella como John Henry Newman se convirtieron al catolicismo a partir de la búsqueda de la verdad. Edith abandonó la fe judía y Newman, la anglicana.

En Fides et Ratio, el Papa Juan Pablo II reconoce a ambos pensadores:

“La fecunda relación entre filosofía y palabra de Dios se manifiesta también en la decidida búsqueda realizada por pensadores más recientes, entre los cuales deseo mencionar, por lo que se refiere al ámbito occidental, a personalidades como John Henry Newman, Antonio Rosmini, Jacques Maritain, Étienne Gilson, Edith Stein…”

Sin embargo, este no es el único vínculo entre ambos santos.

Traductora y seguidora de sus enseñanzas

Las carmelitas de Reino Unido dan cuenta de las numerosas ocasiones en las que Edith Stein citó los textos del cardenal Newman, a quien tuvo la oportunidad de traducir.

En 1925, mientras trabajaba en el Colegio Dominico de Santa Magdalena, Edith conoció al jesuita Erich Przywara, con quien entabló una profunda amistad. Él le pidió que tradujera al alemán algunas obras de Newman, comenzando con La idea de una universidad. La fascinación e identificación con el cardenal fue inmediata.

En una carta escrita a un colega -Roman Ingarden- Stein escribió sobre esta experiencia:

“La traducción me proporcionó un placer absoluto. Y, además, es muy beneficioso para mí entrar en contacto con una mente como la de Newman, algo que acompaña al proceso de traducción. Toda su vida fue una búsqueda de la verdad religiosa y lo condujo, inevitablemente, a la Iglesia católica”. (Carta 85 a Roman Ingarden)

Más adelante, escribió al mismo Roman Ingarden invitándolo a leer a John Henry Newman para ayudarlo a entender cómo la fe y la razón pueden relacionarse.

Las citas a Newman continuaron y traspasaron los escritos, pues en una conferencia dictada en septiembre de 1930, por invitación de la Asociación de Académicos Católicos, Edith referenció el primero de los textos de John Henry que pudo traducir: La idea de una universidad.

Su vocación a comunicar la Verdad

Fueron los textos de Newman los que llevaron a Stein a unir dos esferas de su vida que, para muchos, podrían parecer irreconciliables: su enseñanza y escritura filosófica -que ejerció antes de convertirse e ingresar al convento- y su vida de oración y servicio.

Los escritos del cardenal la ayudaron en su desarrollo espiritual y la llevaron a reconocer que no tenía que abandonar por completo la filosofía, sino usar su amplio conocimiento e indudable intelecto para comunicar la Verdad.

De esta manera, Edith Stein -para este entonces llamada Teresa Benedicta de la Cruz- fue relevada de sus labores domésticas dentro del convento para dedicarse a la filosofía y, no solo retomó los escritos, sino que comenzó a recibir nuevamente invitaciones a dictar conferencias.

Pero los frutos de su ejercicio profesional no pararon ahí, sino que sus traducciones de Newman fueron muy utilizadas por eruditos de la época, entre los que destaca el cardenal Joseph Ratzinger.

Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ¿futura Doctora de la Iglesia?

No es imposible pensar que esta seguidora y admiradora del pensamiento de Newman podría convertirse en la quinta mujer nombrada Doctora de la Iglesia católica, pues en abril de 2024 el superior general de la Orden del Carmelo Descalza presentó al Papa Francisco una petición muy especial: nombrar a santa Edith Stein como Doctora de la Iglesia, en reconocimiento de sus aportes teológicos.

De ser nombrada como tal, compartiría el nombramiento con dos figuras que fueron claves para su conversión y vida de fe: Teresa de Jesús -quien además de ser la reformadora de la orden a la que perteneció, condujo a Stein al catolicismo a través de su autobiografía- y John Henry Newman.

