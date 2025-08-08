Aleteia
100 días de pontificado: las fuertes palabras de León XIV (SERIE)

pope-leo-xiv-audience-august

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 08/08/25
Para conmemorar los 100 días de la elección del Papa León XIV (del 8 de mayo al 14 de agosto), publicamos una serie de artículos sobre los primeros pasos del nuevo pontífice, presentando los desafíos y las perspectivas en los albores de su pontificado

Desde su primer discurso en la logia central de la Basílica de San Pedro el 8 de mayo, León XIV ha pronunciado 58 discursos, leído 19 homilías, enviado 23 mensajes y pronunciado 22 enseñanzas en audiencias generales o rezos del Ángelus, hasta el 8 de agosto de 2025. I.MEDIA repasa diez de las citas más significativas del 267º Papa mientras se acerca a los primeros 100 días de su pontificado.

Tags:
papa leon xivpontificadosanta sede
