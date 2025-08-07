Aleteia
(VIDEO) Así fue la conversión del nuevo Doctor de la Iglesia

Fátima Navarro - publicado el 07/08/25
¿Sabías que el nuevo Doctor de la Iglesia, san John Henry Newman, no era católico? Descubre su maravilloso testimonio de conversión a través del estudio de la fe

John Henry Newman nació en 1801 en Londres, en una familia anglicana de clase media. A los 15 años, durante una enfermedad, vivió una experiencia espiritual intensa que lo marcó profundamente. Comenzó a ver la fe como una relación personal con Dios, y no solo como tradición o moral.

Estudió en la Universidad de Oxford y fue ordenado sacerdote anglicano en 1825. Era brillante, elocuente y profundamente religioso. Se convirtió en una figura influyente en el Movimiento de Oxford, que buscaba renovar la Iglesia Anglicana dándole un carácter más católico en su liturgia y doctrina, pero sin romper con Roma.

Descubre su sorprendente historia de conversión en el siguiente video.

Tags:
anglicanosconversiontestimoniovideo
