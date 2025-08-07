(VIDEO) Así fue la conversión del nuevo Doctor de la Iglesia

John Henry Newman nació en 1801 en Londres, en una familia anglicana de clase media. A los 15 años, durante una enfermedad, vivió una experiencia espiritual intensa que lo marcó profundamente. Comenzó a ver la fe como una relación personal con Dios, y no solo como tradición o moral.
Estudió en la Universidad de Oxford y fue ordenado sacerdote anglicano en 1825. Era brillante, elocuente y profundamente religioso. Se convirtió en una figura influyente en el Movimiento de Oxford, que buscaba renovar la Iglesia Anglicana dándole un carácter más católico en su liturgia y doctrina, pero sin romper con Roma.
