separateurCreated with Sketch.

Cómo convertir el viaje en familia en una aventura con IA

Viaje en familia con IA

Davor Geber | Shutterstock

Mar Dorrio - publicado el 07/08/25
El verano trae consigo maletas, neveras portátiles, sombreros de paja… y, muchas veces, largos trayectos en coche. Hagamos un viaje divertido con ayuda de IA

Horas y horas mirando la carretera durante a un viaje familiar, con el paisaje repitiendo como un bucle y, cada cierto tiempo, la pregunta inevitable del más pequeño de la familia:—¿Cuánto falta?

La tecnología, paradójicamente, ha hecho estos viajes más cómodos y, a la vez, más solitarios: cada uno con su móvil, sus cascos, su película o sus videos favoritos, como si viajar juntos fuera, en realidad, viajar separados. Pero, ¿y si pudiéramos aprovechar las herramientas digitales para justo lo contrario: para unirnos, reírnos y vivir juntos una historia?

Desde Aleteia queremos proponerte un reto para este verano: hacer un escape room… sin salir del coche. Sí, ¡has leído bien!

¿Cómo funciona?

familia de viaje
Zamrznuti tonovi | Shutterstock

Es muy sencillo: basta con pedir a una Inteligencia Artificial —por ejemplo, ChatGPT— que genere una aventura de escape. Le das los nombres de los miembros de la familia, sus edades, y quizá alguna característica divertida de cada uno. 

A partir de ahí, la IA creará personajes adaptados a ustedes y los colocará en un escenario misterioso: una mansión encantada, un hospital abandonado, una nave espacial… lo que más les apetezca.

¡Que comience la magia!

Cada jugador tendrá que tomar decisiones. ¿Subir las escaleras o bajar al sótano? ¿Abrir la puerta misteriosa o buscar una llave escondida? Cada respuesta hará avanzar la historia y cambiará el rumbo de la aventura. Entre todos, tendréis que resolver acertijos, escapar de peligros y encontrar la salida.

Si te suena a algo, no es casualidad: recuerda a aquellos libros tan populares hace años, los de Elige tu propia aventura, pero ahora con un componente interactivo y personalizado que los hace aún más divertidos.

El valor oculto del juego

Puede parecer solo una manera ingeniosa de matar el tiempo, pero hay algo más profundo. Cuando todos participan en la misma historia, se produce algo especial: dejamos de ser pasajeros para convertirnos en compañeros de viaje.

Hay risas, hay complicidad, hay decisiones que se toman en equipo… y, sin darnos cuenta, el trayecto deja de ser una espera para convertirse en un recuerdo.

Y lo mejor: no hace falta gastar nada, ni llevar material especial. Solo un móvil, conexión a internet y ganas de pasar un buen rato juntos.

¿Por qué merece la pena?

Viaje con IA
Zamrznuti tonovi | Shutterstock

Hay un tiempo que se nos escapa y no vuelve. Cuando miramos atrás, lo que más echamos de menos no son las horas que pasamos trabajando, ni los ratos que dedicamos a mirar pantallas en soledad, sino los momentos compartidos: las risas, las ocurrencias, las conversaciones absurdas que terminan siendo tesoros.

Por eso, vale la pena aprovechar las nuevas tecnologías no solo para informarnos y entretenernos, sino para vivir mejor y más unidos.

Este verano, cuando vuelvas a escuchar la pregunta "¿Cuánto falta?", tal vez la respuesta sea:

—¡No falta nada, ya estamos en medio de la aventura!

