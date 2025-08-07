Atacado por un tiburón, Jameson sobrevivió encontrando refugio en Jesús

Mientras buceaba con su familia en aguas de Florida, Jameson Reeder, de 10 años, sobrevivió a un violento ataque de tiburón toro en agosto de 2022. A pesar de perder su pierna derecha, el joven estadounidense ahora relata cómo, en su dolor, se sintió apoyado por Jesús

En agosto de 2022, Jameson Reeder Jr., que entonces tenía 10 años, nadaba cerca del arrecife de Looe Key, Florida, EE. UU., con una cámara GoPro en mano. Él y su familia disfrutaban de un día tranquilo a 14 kilómetros de la costa, con la esperanza de avistar tortugas y otras especies marinas. Mientras la excursión transcurría con alegría y buen humor, se escuchó un grito estridente: el de Jameson. Estaba siendo atacado por un tiburón. "Una vez que me agarró, no podía pensar en nada más que en lo que me atacaba. Me estremecí, y fue entonces cuando vi que era un tiburón. Reuní todas mis fuerzas y comencé a gritar pidiendo ayuda", dijo en una entrevista con Fox News el 4 de agosto.

Su padre, Jameson Reeder Sr., recordó: "Una vez que Jameson estuvo en el barco, nos dimos cuenta de la magnitud del ataque. No habíamos visto al tiburón. Se coló, estaba cazando, y apareció de la nada". Los padres del pequeño entraron en pánico. "La pierna de Jameson, por debajo de la rodilla, prácticamente había desaparecido. Solo quedaba la tibia, el hueso principal, y estaba cubierta de marcas de dientes". Esta tragedia pudo haber sido fatal, pero una serie de acontecimientos cambió el curso de los acontecimientos.

Fe en la misericordia de Jesús

El barco más cercano y rápido se ofreció a llevar a la familia a la orilla. Por suerte, había una enfermera a bordo, armada con un botiquín. "Uno no espera encontrarse con una enfermera en medio del océano", explica Jameson padre. Pero lo que más recuerda es la valentía y la fe de su hijo en ese momento. "Jesús me salvará", repetía, tarareando una canción de alabanza durante el viaje. En el hospital, Jameson se sometió a cuatro cirugías. Se enfrenta a más para permitir que su pierna crezca.

