Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Historias que inspiran
separateurCreated with Sketch.

Atacado por un tiburón, Jameson sobrevivió encontrando refugio en Jesús

Attaqué par un requin, Jameson s'est senti soutenu par Jésus

© Jameson-Reeder Instagram

En août 2022, lors d'une sortie plongée en Floride, Jameson Reeder, 10 ans, a survécu à une attaque de requin bouledogue qui lui a coûté sa jambe droite.

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Anna Ashkova - publicado el 07/08/25
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Mientras buceaba con su familia en aguas de Florida, Jameson Reeder, de 10 años, sobrevivió a un violento ataque de tiburón toro en agosto de 2022. A pesar de perder su pierna derecha, el joven estadounidense ahora relata cómo, en su dolor, se sintió apoyado por Jesús

En agosto de 2022, Jameson Reeder Jr., que entonces tenía 10 años, nadaba cerca del arrecife de Looe Key, Florida, EE. UU., con una cámara GoPro en mano. Él y su familia disfrutaban de un día tranquilo a 14 kilómetros de la costa, con la esperanza de avistar tortugas y otras especies marinas. Mientras la excursión transcurría con alegría y buen humor, se escuchó un grito estridente: el de Jameson. Estaba siendo atacado por un tiburón. "Una vez que me agarró, no podía pensar en nada más que en lo que me atacaba. Me estremecí, y fue entonces cuando vi que era un tiburón. Reuní todas mis fuerzas y comencé a gritar pidiendo ayuda", dijo en una entrevista con Fox News el 4 de agosto.

Su padre, Jameson Reeder Sr., recordó: "Una vez que Jameson estuvo en el barco, nos dimos cuenta de la magnitud del ataque. No habíamos visto al tiburón. Se coló, estaba cazando, y apareció de la nada". Los padres del pequeño entraron en pánico. "La pierna de Jameson, por debajo de la rodilla, prácticamente había desaparecido. Solo quedaba la tibia, el hueso principal, y estaba cubierta de marcas de dientes". Esta tragedia pudo haber sido fatal, pero una serie de acontecimientos cambió el curso de los acontecimientos.

Fe en la misericordia de Jesús 

El barco más cercano y rápido se ofreció a llevar a la familia a la orilla. Por suerte, había una enfermera a bordo, armada con un botiquín. "Uno no espera encontrarse con una enfermera en medio del océano", explica Jameson padre. Pero lo que más recuerda es la valentía y la fe de su hijo en ese momento. "Jesús me salvará", repetía, tarareando una canción de alabanza durante el viaje. En el hospital, Jameson se sometió a cuatro cirugías. Se enfrenta a más para permitir que su pierna crezca.

Aunque el niño de 13 años ahora usa una prótesis, nada parece detenerlo: "Surfeo, juego béisbol y a veces escalo un poco", dice. Mejor aún, regresó al lugar donde todo cambió: "El Señor me dio la fuerza para volver al arrecife. Me lo pasé genial nadando con mis amigos y mi familia". A mediados de julio, él y sus padres publicaron su historia en el libro Rescate en el Arrecife: La Milagrosa Historia Real de un Niño con una Fe Inmensa. Un conmovedor testimonio de valentía, resiliencia y el poder de la fe que nos sostiene incluso en las pruebas más difíciles.

San John Henry Newman será Doctor, ¿y después, qué?
Te puede interesar :San John Henry Newman será Doctor, ¿y después, qué?
Sacro Speco: aquí nació la Regla de san Benito
Te puede interesar :Sacro Speco: aquí nació la Regla de san Benito
Papamanía: León XIV, icono espiritual&#8230; y comercial
Te puede interesar :Papamanía: León XIV, icono espiritual… y comercial
¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
accidentefemar
Apoye Aleteia

Usted está leyendo este artículo gracias a la generosidad suya o de otros muchos lectores como usted que hacen posible este maravilloso proyecto de evangelización, que se llama Aleteia.  Le presentamos Aleteia en números para darle una idea.

  • 20 millones de lectores en todo el mundo leen Aletiea.org cada día.
  • Aleteia se publica a diario en siete idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Español, Portugués, Polaco, y Esloveno
  • Cada mes, nuestros lectores leen más de 45 millones de páginas.
  • Casi 4 millones de personas siguen las páginas de Aleteia en las redes sociales.
  • 600 mil personas reciben diariamente nuestra newsletter.
  • Cada mes publicamos 2.450 artículos y unos 40 vídeos.
  • Todo este trabajo es realizado por 60 personas a tiempo completo y unos 400 colaboradores (escritores, periodistas, traductores, fotógrafos…).

Como usted puede imaginar, detrás de estos números se esconde un esfuerzo muy grande. Necesitamos su apoyo para seguir ofreciendo este servicio de evangelización para cada persona, sin importar el país en el que viven o el dinero que tienen. Ofrecer su contribución, por más pequeña que sea, lleva solo un minuto.

banner image
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.