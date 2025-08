"Quédate conmigo, y entonces empezaré a brillar como Tú brillas: a brillar de tal manera que sea una luz para los demás. La luz, oh Jesús, será toda tuya. Nada de ella será mío. Ningún mérito mío. Serás Tú quien brille a través de mí sobre los demás. Oh, permíteme alabarte, de la manera que Tú más amas, iluminando a todos los que me rodean. Ilumínalos a ellos como a mí; ilumínalos conmigo, a través de mí. Enséñame a manifestar Tu alabanza, Tu verdad, Tu voluntad. Haz que te predique sin predicar, no con palabras, sino con mi ejemplo y por la fuerza contagiosa, la influencia simpática de lo que hago, por mi semejanza visible con tus santos y la plenitud evidente del amor que mi corazón te profesa".