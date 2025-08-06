Aleteia
separateurCreated with Sketch.

Papamanía: León XIV, icono espiritual… y comercial

Jakub Porzycki I NurPhoto via AFP

Objets dérivés de Léon XIV dans une boutique de souvenirs à Rome.

Valdemar de Vaux - publicado el 06/08/25
Desde el día siguiente a la elección de Robert Francisc Prevost al trono de Pedro, el 8 de mayo de 2025, las tiendas romanas exhibieron recuerdos con su imagen. Desde entonces, León XIV ha brindado a las comunidades cristianas estadounidenses y peruanas la oportunidad de desarrollar todo tipo de atracciones turísticas y productos relacionados: una verdadera economía

Pocos días después de la elección del Papa León XIV, el 8 de mayo, las tiendas de recuerdos de Roma ya exhibían con orgullo el rostro de Robert Francis Prevost en sus escaparates. Tazas, tarjetas, calendarios… ningún medio es inmune a esta "papamanía". ¡El Papa ha muerto, viva el Papa! Y el comercio que lo acompaña. En mayo, algunos vendedores de recuerdos incluso afirmaron haber recibido sus primeras existencias de objetos con la imagen de León XIV apenas 24 horas después del anuncio oficial, lo que demuestra una organización bien engrasada y una intuición de marketing casi profética.

Pero esta economía, papal si se quiere, se extiende mucho más allá de las fronteras de la Ciudad Eterna. En este caso, dos países parecen intentar sacar provecho de la elección del cardenal Prevost a la Sede de Pedro. Al menos intentan destacar, en toda la extensión de la palabra, el pasado del Papa. Se trata, obviamente, de Estados Unidos, más precisamente de Chicago, donde nació y creció, y Perú, donde vivió desde 1985 hasta convertirse en obispo de Chiclayo en 2015, obteniendo incluso la nacionalidad peruana.

Cerveza, pegatinas y un museo

Las afueras del sur de la capital de Illinois están particularmente marcadas por el surgimiento, en cierto modo, de este nuevo mercado. Una cervecería, Burning Bush, dirigida por un exministro presbiteriano que prioriza las ventas sobre la eclesiología, ofrece una cerveza Da Pope ("del Papa") con la etiqueta "León XIV". Las primeras 1000 botellas se vendieron rápidamente, lo que dio alas a su impulsor, Brent Raska, según la agencia italiana AGI .

Un poco más lejos, en Dolton, un suburbio de Chicago, la casa de la familia Prevost, puesta a la venta en mayo, acaba de ser adquirida por el ayuntamiento, que la ve como una oportunidad para atraer visitantes a una especie de museo. "Queremos convertir esta propiedad en un sitio histórico", explicó Nakita Cloud, portavoz de las autoridades, a la agencia católica de noticias OSV News. El pequeño Robert Francis vivió allí catorce años antes de ingresar al seminario menor agustino en 1969. Al igual que en Roma, las tiendas de Dolton ahora venden camisetas, gorras, pegatinas, imanes y otros artículos con la imagen de su residente más famoso.

Una “economía papal” que no es nueva

Perú no se queda atrás en esta carrera publicitaria. El 21 de julio, la propia presidenta Dina Boluarte inauguró una ruta turística única . Esta "Ruta de León" conecta treinta y cinco lugares que Robert Francis visitó como misionero, profesor de seminario y obispo. La ruta, también llamada "Caminos del Papa León XIV", se extiende por cuatro regiones donde vivió el pontífice peruano-estadounidense: Lambayeque, La Libertad, Piura y Callao. Es un atractivo turístico promovido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Este fenómeno no es exclusivo de León XIV. Las elecciones papales suelen ser una oportunidad para destacar sus orígenes y promover la herencia que frecuentaron. Si bien la casa natal del Papa Francisco es de propiedad privada, la casa de Juan Pablo II en Wadowice, al sur de Polonia, a veces alberga exposiciones históricas sobre la vida del expontífice. La ciudad, al igual que Cracovia, la capital regional, se ha beneficiado de esta atención desde 1978 y la elección del polaco a la Sede de Pedro, y aún más desde su canonización en 2014.

