Papamanía: León XIV, icono espiritual… y comercial

Pocos días después de la elección del Papa León XIV, el 8 de mayo, las tiendas de recuerdos de Roma ya exhibían con orgullo el rostro de Robert Francis Prevost en sus escaparates. Tazas, tarjetas, calendarios… ningún medio es inmune a esta "papamanía". ¡El Papa ha muerto, viva el Papa! Y el comercio que lo acompaña. En mayo, algunos vendedores de recuerdos incluso afirmaron haber recibido sus primeras existencias de objetos con la imagen de León XIV apenas 24 horas después del anuncio oficial, lo que demuestra una organización bien engrasada y una intuición de marketing casi profética.

Pero esta economía, papal si se quiere, se extiende mucho más allá de las fronteras de la Ciudad Eterna. En este caso, dos países parecen intentar sacar provecho de la elección del cardenal Prevost a la Sede de Pedro. Al menos intentan destacar, en toda la extensión de la palabra, el pasado del Papa. Se trata, obviamente, de Estados Unidos, más precisamente de Chicago, donde nació y creció, y Perú, donde vivió desde 1985 hasta convertirse en obispo de Chiclayo en 2015, obteniendo incluso la nacionalidad peruana.

Cerveza, pegatinas y un museo

Las afueras del sur de la capital de Illinois están particularmente marcadas por el surgimiento, en cierto modo, de este nuevo mercado. Una cervecería, Burning Bush, dirigida por un exministro presbiteriano que prioriza las ventas sobre la eclesiología, ofrece una cerveza Da Pope ("del Papa") con la etiqueta "León XIV". Las primeras 1000 botellas se vendieron rápidamente, lo que dio alas a su impulsor, Brent Raska, según la agencia italiana AGI .

Un poco más lejos, en Dolton, un suburbio de Chicago, la casa de la familia Prevost, puesta a la venta en mayo, acaba de ser adquirida por el ayuntamiento, que la ve como una oportunidad para atraer visitantes a una especie de museo. "Queremos convertir esta propiedad en un sitio histórico", explicó Nakita Cloud, portavoz de las autoridades, a la agencia católica de noticias OSV News. El pequeño Robert Francis vivió allí catorce años antes de ingresar al seminario menor agustino en 1969. Al igual que en Roma, las tiendas de Dolton ahora venden camisetas, gorras, pegatinas, imanes y otros artículos con la imagen de su residente más famoso.

Una “economía papal” que no es nueva

Perú no se queda atrás en esta carrera publicitaria. El 21 de julio, la propia presidenta Dina Boluarte inauguró una ruta turística única . Esta "Ruta de León" conecta treinta y cinco lugares que Robert Francis visitó como misionero, profesor de seminario y obispo. La ruta, también llamada "Caminos del Papa León XIV", se extiende por cuatro regiones donde vivió el pontífice peruano-estadounidense: Lambayeque, La Libertad, Piura y Callao. Es un atractivo turístico promovido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.